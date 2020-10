Luego del rotundo triunfo del Apruebo y de la Convención Constitucional (CC) durante el plebiscito de este 25 de octubre, las miradas se trasladaron rápidamente al siguiente proceso eleccionario que deberá vivir nuestro país, cuando los electores vuelvan a las urnas el 11 de abril del 2021.

Ese día, además de la elección de alcaldes y gobernadores regionales, la ciudadanía deberá definir a los integrantes de la Convención Constitucional para que redacten la nueva Carta Magna que regirá a nuestro país.

De acuerdo a la Ley 21.200, promulgada en diciembre del 2019, se podrán postular a la elección todas las personas mayores de 18 años que no ocupen algún cargo de elección popular. Además existirá paridad de género, tal como resolvieron los parlamentarios en el Congreso a principios de marzo.

En caso de que se trate de alguna autoridad en ejercicio, como ministros de Estado o dirigentes gremiales y vecinales, deberán cesar de sus funciones para poder postularse. De resultar ganadores, la legislación contempla que los miembros de la CC no podrán ocupar ningún cargo dentro de un año, tras terminar de redactar la nueva Constitución.

Para elegir a los 155 representantes de la Convención Constitucional se usarán las mismas normas que rigen para las elecciones de diputados. Esto quiere decir que se hará bajo el sistema D’Hondt que ya fue implementado en 2017, donde los candidatos de los 28 distritos deben presentarse a través de listas con los partidos políticos.

Para los independientes sin lista, hasta el momento se pide para conformar una lista con al menos dos nombres y que cuenten con las firmas del 0,4% de los ciudadanos que hayan votado en ese distrito en los comicios de hace tres años.

Los posibles candidatos a la Convención Constitucional

Pese a que desde los partidos políticos aún no se ha confirmado a ningún candidato, sí hay algunos nombres que sacan ventaja. Uno de ellos es el del ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, quien aún no resuelve su situación judicial por el caso SQM donde deberá enfrentar un juicio oral.

El ex senador incluso confirmó su candidatura hace algunos meses, cuando dijo a los medios de comunicación que se presentaría a las elecciones de la Convención Constitucional.

“Siento un deber por colaborar. Ojalá muchos servidores públicos de izquierda, derecha o centro, entendamos que tenemos un año muy importante para los futuros 30 o 40 años de la juventud chilena (…) me siento feliz de haber dado este paso”, contó Longueira por esos días.

Otro nombre que confirmó su interés de participar en la CC fue el abogado constitucionalista Fernando Atria, quien luego de renunciar al Partido Socialista creó el colectivo Fuerza Común, desde donde se acercaron al Frente Amplio. Al respecto, el académico precisó que “no sé si voy a ser yo el candidato”, pero sí “estoy dispuesto a serlo”.

Desde el oficialismo, en tanto, la Unión Demócrata Independiente (UDI) apoyaría la candidatura de la abogada y miembro de Libertad y Desarrollo, Constanza Hube. La experta en derecho constitucional dijo que pese a estar en contra del Apruebo podría llegar a la CC.

También confirmó estar disponible la ex diputada de la UDI, Claudia Nogueira, quien afirmó que, “es difícil restarse a un desafío de esa magnitud”.

/gap