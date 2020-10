Ganó el “Apruebo tener una nueva Constitución”. Después de años de estar pidiendo Asamblea Constituyente, marcando los votos AC en varias elecciones anteriores, por fin lograron que el gobierno accediera a hacer un plebiscito. No estaba en el programa de Sebastián Piñera y sí del candidato perdedor, Alejandro Guillier. Y aunque nunca estuvo en la prioridad de los chilenos, sino que al final del listado, se hizo y triunfaron.

Ganaron el plebiscito por lejos, con votos de la oposición y también de la centro derecha. La primera impresión es que hubo una expresión generacional inédita. Vimos jóvenes yendo a votar en masa y a los adultos mayores replegarse, aparentemente, por el mayor riesgo sanitario. Esa dinámica etárea sería concordante con el resultado, aun cuando anoche no teníamos las cifras de participación.

Lo claro es que no ganó solo la oposición, que no es cercana al casi 80% del Apruebo de anoche, si no que incorporó a parte de los chilenos que eligieron a un Presidente de derecha tres años atrás. Triunfaron los que de verdad creen que una nueva Constitución puede hacer de Chile un mejor país, los que eligieron la vía institucional y no de la violencia y los que quieren acuerdos, a los cuales ha sido adversa la dirigencia opositora.

La encuesta de Criteria publicada ayer va muy en sintonía con el resultado electoral. Más allá de la polarización que creemos afecta al país cuando miramos a los dirigentes partidistas, el 85% de los chilenos quiere que “todos los sectores políticos inicien un proceso de diálogo, se pongan de acuerdo y definan en conjunto la forma en la que se debe administrar el gobierno. Además, respecto a los problemas que enfrenta Chile, el 71% cree que solo pueden ser resueltos a través de grandes acuerdos nacionales. Es decir, llegó el momento de mirar al otro lado y de buscar puntos comunes, no de aplastar ni ganar, sino que unirse para vencer los problemas no resueltos que resienten a la población contra los políticos.

Las preguntas, por eso, se dirigen a la élite política, que tiene que responder a esta gran mayoría que elige la vida institucional y se inclina por las negociaciones para hacer cambios y enfrentar los problemas del país. Después de este fuerte pronunciamiento en las urnas, ¿continuará la oposición siendo incapaz de ponerse de acuerdo para sacar una declaración y condenar la violencia? Eso es lo que ocurrió luego de la asonada destructora del domingo 18 para conmemorar el mismo día de 2019 que fue el inicio del uso político de la violencia. Frente a la violencia de ayer, ¿tendrán la misma reacción tibia y seguirán validando las expresiones de fuerza? ¿Dejarán de usufrutuar políticamente de la violencia que no manejan (aunque algunos creen que sí) y hace que pierdan las víctimas saqueadas, los vecinos de los barrios convulsionados y las pymes, y ganen los anarco, el narco tráfico, los delincuentes y todos los que cosechan con el desorden público?

Segunda pregunta: ¿liderarán este proceso las fuerzas moderadas o le seguirán poniendo la música a la ex Concertación los comunistas y el Frente Amplio? Ya sabemos por Fernando Atria y Catalina Pérez, del Frente Amplio, que quieren una Constitución minimalista, donde el nuevo modelo se construya por ley simple, dejando la tarea refundacional al próximo Congreso. O como nos ha informado la diputada Karol Cariola, si no hay 2/3 para cambios que el PC considera esencial instalar en la Carta Fundamental, buscarán plebiscitarlos. Eso significa volverle a dejar a las mayorías simples aspectos relevantes y fundamentales de nuestro ordenamiento democrático. ¿Esa será la dinámica del proceso? ¿Más que buscar acuerdos con el 2/3 de los constituyentes, bloquearlos a través del veto de un tercio?

Tercera pregunta: ¿buscarán construir la “casa común” los que anoche se adjudicaron el éxito del Apruebo? Ese fue el argumento más convincente frente a la crítica a la actual Constitución, que tiene el pecado de origen de haber surgido en dictadura, y que los múltiples cambios que se le hicieron no lavaron esa marca y falta de legitimidad. Ahora que tienen la oportunidad de concretar su sueño inclusivo, ¿trabajarán para que todos quepan en la nueva Carta Magna o, al contrario, el empeño estará en la exclusión de quienes no piensan como ellos, aplastando cualquier respeto a las minorías, que es lo que caracteriza a las democracias?

Sólo una minoría votó anoche para que los actuales parlamentarios sean parte de la asamblea constituyente, lo cual es un claro reproche a la clase política. Y si la oposición no lee bien los resultados del plebiscito y sigue comandada por los sectores ultra, no sólo volverá a perder el gobierno, sino que continuarán hundiendo a Chile en la mediocridad de América Latina y haciéndolo cada día más pobre.

/Escrito por Pilar Molina para El Líbero

