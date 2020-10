R: Exactamente. La ventaja es que el virus de la naturaleza yo no lo puedo modificar genéticamente con facilidad, pero si tengo la copia de su genoma en un plásmido, con esa copia puedo hacer lo que quiera. Puedo generar diferentes variantes genéticas del virus. Es una herramienta con un potencial enorme, nos permite estudiar toda la biología molecular del virus, que es lo que estamos haciendo.

R: Exactamente. Actualmente, no hay ninguna vacuna en fase clínica que esté basada en el uso de un clon infectivo de coronavirus. Los únicos que estamos trabajando con clones infectivos, en España, somos nosotros y el laboratorio de Enjuanes. Y en el mundo, de momento somos muy pocos los que disponemos de clones infectivos para el SARS-CoV-2. Además del nuestro y el del laboratorio de Enjuanes, se han generado dos en EE.UU. y otro en Suiza.

R: Porque no es fácil. Hay complicaciones técnicas importantes para generar clones infectivos de coronavirus dado al gran tamaño de su genoma y la toxicidad de ciertas secuencias de su genoma cuando son amplificadas en bacterias.

R: El siguiente paso se va a hacer en Texas, en el laboratorio de Luis Martínez-Sobrido. Van a tratar de identificar factores de virulencia, es decir, las proteínas implicadas en la virulencia del virus, para poder eliminarlas o modificarlas y poder generar finalmente una vacuna viva atenuada. Un virus que entre en nuestro cuerpo y no genere la enfermedad, pero que induzca inmunidad y protección frente al virus silvestre. Pero para eso estamos hablando de al menos uno o dos años.

R: Lo que más sorprende es la enorme capacidad que tiene para trasmitirse entre personas. Se ha adaptado enseguida al ser humano y se transmite con una facilidad y rapidez increíble. Sorprende eso, y la respuesta inflamatoria que produce, la tormenta de citoquinas, que no es habitual en otros virus.

R: Para construirlo no, pero una vez que llegas al último paso, cuando ya tienes el genoma completo y lo vas a introducir en el plásmido, entonces ya sí. Porque, aunque es altamente improbable, podría ocurrir que ése clon infectivo generado en bacterias lo inhalemos , y entre de algún modo en las células respiratorias iniciando el ciclo de infección. Todo el proceso de rescatar el virus a partir del clon infectivo generado ha de desarrollarse en el laboratorio P3, ya que estamos generando partículas virales infectivas.

R: Teóricamente, si hago un clon infectivo puedo generar un virus infectivo en el laboratorio y modificar su secuencia. Y, por accidente, ser liberado al medio ambiente. Pero no hay pruebas concluyentes que apunten a que el SARS-CoV-2 se generara en un laboratorio y que fuera liberado accidentalmente, o deliberadamente. En los laboratorios de nivel de seguridad 3 y 4 se trabaja con tales condiciones de seguridad que es prácticamente imposible que un virus se escape.

R: En teoría, las condiciones deberían ser las mismas. La probabilidad de que un virus se escape de un laboratorio de nivel 4 es muy remota. Además, en el caso de que esto ocurriera y se tratara de un virus generado en el laboratorio, debería presentar rastros genéticos que apuntaran a su manipulación. Las técnicas de ingeniería genética que se utilizan para modificarlo dejan rastro. Y aquí, por el momento, no se ha demostrado nada de eso.

Lo que ocurre es que genera dudas el hecho de que no se haya encontrado todavía el animal intermedio desde el que este virus saltó al humano, porque es raro que haya saltado directamente del murciélago, aunque no imposible. Con los datos actuales, y hasta que no se demuestre lo contrario, yo tiendo a pensar en un origen natural, consecuencia de una zoonosis.

/Entrevista de Irene Fernández para niusdiario.es