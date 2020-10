Luego de 60 días internado en el ASA de Santiago Uno, “Nano” Calderón volvió a ver la luz del sol sin estar privado de libertad. Tal cual, porque su defensa fue por tercera vez a la carga y consiguió que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago modificara la medida cautelar por la de arresto domiciliario total.

A primera hora de ayer, el tribunal revisó su prisión preventiva, audiencia fijada en un inicio para el 5 de noviembre, y bajó los decibeles al considerar los nuevos exámenes psiquiátricos presentado por su abogado, Mario Vargas.

“Se solicita que la libertad del imputado sea concedida a la brevedad posible, toda vez que debe concurrir a un Centro de Salud a su elección, a fin de que se le practique el examen PCR con el objeto de hacer ingreso en calidad de internado en la Clínica Pocuro, con el objeto de ingresar y cumplir el arresto domiciliario total decretado en esta causa”, dice el escrito en el que se ordena su liberación.

A las 11.30 horas, “Nano” abandonó el lugar en compañía de Carlos Lagos, uno de sus abogados, y -tras practicarse el PCR- esperó los resultados de este junto a sus familiares y el equipo jurídico que lo sacó de la cana.

Fuentes cercanas a “Nano” Calderón soplaron a La Cuarta que el joven se internaría durante la madrugada o a primera hora de hoy, una vez conocido el resultado del procedimiento.

Emocionada

Mientras Hernancito dejaba Santiago Uno, justo Raquel Argandoña estaba al aire, en el panel del “Bienvenidos. ¿Qué cosas, no? Incluso, la mami de Kel y “Nano” no ocultó su emoción al ver las imágenes en directo y lanzó varias pildoritas ante las preguntas de Amaro Gómez-Pablos.

“Este día lo voy a recordar siempre. Primero que todo, Chile está festejando porque ganó, se ganó con el ‘apruebo’, y segundo, porque mi hijo va a ser tratado, lo único que quiero es abrazarlo”, soltó con lágrimas en sus ojos. Y atención, que le dieron permiso para arrancar antes del estudio.

Respecto a qué influyó para que el tribunal cambiara de parecer, Argandoña aseguró que “ayudó mucho la declaración de la víctima, en este caso el padre, porque se contaron los hechos como realmente fueron”.

Por lo mismo, todo el mundo quería saber si ella ve probable una reconciliación entre su hijo y Hernán Calderón Salinas, a quien atacó con un elemento cortante el pasado 11 de agosto. Sin embargo, dijo que “no sé, eso solamente Dios sabe. Tiempo al tiempo”.

¿Y de su hija? ¡Ufff! Frente a la pregunta, la Raca dijo no tener “nada” que decir sobre ella. “Yo no quiero hablar de Kel, quiero que me respeten eso. Mi preocupación es ciento por ciento mi hijo”, cerró la notera estrella del matinal, quien agradeció el cariño que le brindaron en la calle por el drama familiar.

