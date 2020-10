Oscar Ruggeri sigue estando en el recuerdo de muchos hinchas argentinos pues fue parte del seleccionado argentino que fue campeón del mundo en México el año 1986. El ex defensor, y hoy comentarista de 90 Minutos de ESPN, eso sí no siempre tuvo buenos y gratos momentos en el fútbol, puesto que tuvo una muy mala experiencia durante su etapa en Boca Junios, al lado De Diego Maradona, cuando la barra cuyo líder era El Abuelo, amenazó a todo el plantel.

“La peor apretada que me comí, estaban todos con un arma. 100 tipos con 100 revólveres. Tenía 19 años. Nos rodearon y nos mandaron a la sala. Estábamos contra un rincón que no tenía puerta ni ventana. Y empezó El Abuelo, con un revólver negro que se le veían las balas. ‘Miren muchachos, es muy simple. Hoy venimos a hablar. No queremos hacer nada, estamos tranquilos. Mañana a la tarde queremos salir campeones. De lo contrario, la van a pasar mal’, nos dijeron. Y al otro día ganamos 1-0 con gol de Perotti”, declaró Ruggeri este miércoles, en el programa 90 Minutos de ESPN.

El incidente ocurrió en agosto de 1981, previa a la consagración de Boca en el Metropolitano. “Yo miraba para abajo y no escuchaba lo que estaban diciendo. Yo decía ‘qué hago acá. Yo quiero jugar al futbol, no sé por qué me pasa todo esto'”, dijo quien también fuera técnico

En cuanto a la dirigencia de ese entonces en Boca, el ahora panelista sostuvo que “eran impresentables. El presidente un día vino y nos presentó al vice con otro nombre porque estaba prófugo de la Justicia. No sabés las decisiones que tomaban”, cerró Ruggeri.

Por Ignacio Soto Bascuñán