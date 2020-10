Daniela Nicolás conversó con Angélica Castro acerca de su candidatura al Miss Chile para Miss Universo. La conversación se dio en el espacio Velvet al Desayuno que la animadora emite en vivo por Instagram.

La actriz de 28 años, conocida por su participación en teleseries como Mamá Mechona, Chipe libre y 20añero a los 40, explicó la razón de su postulación al tradicional certamen de belleza donde representa a Copiapó, su ciudad de origen:

Daniela Nicolás: “Al principio, desde muy chica, los miraba como espectadora más que ‘quiero participar’, por el mismo tema que tú, porque soy súper rebelde y nadie me tiene que decir qué significa belleza. Si tú me encuentras linda o fea, Angélica, no me importa. Yo me encuentro linda y listo.

“Eso fue mucho en la era Trump. Y desde el 2015 el concurso lo tomó IMG, que es una agencia importante y ya no buscan a esta mujer con el estereotipo perfecto. Por ejemplo, yo no soy una persona alta, pero la estatura ya no importa. No importa el peso, ya no importa el pelo.

“Antiguamente las mujeres tenían que ir con estos pelos apoteósicos, largos. La Miss Universo actual es una mujer de raza negra, baja, que tiene el pelo casi rapado. Y esa es la Miss Universo actual. Pero tiene un mensaje tan potente y es una mina que, comunicacionalmente hablando, es espectacular.

“Anterior, Demi Leigh, 1.63, guapa, bonita, pero no tenía ese cuerpo marcado perfecto. Pero la niña era, comunicacionalmente hablando, se comía al mundo. Catriona (Gray) era una niña cero flaca. O sea, la miras y es flaca, pero para lo que tú te imaginas como estereotipo Miss Universo tú dices ‘esta niña no clasifica’. Pero ganó Miss Universo porque la niña hablaba muy bien y tenía algo que transmitir.

“Miss Universo se transformó en una plataforma comunicacional de causas sociales que para nosotros son importantes y eso es lo que a mí me gusta. Ahora usas el Miss Universo como un lugar para poder hablar de temas relevantes y poder darlo a conocer a la sociedad. Y si eso significa salir en traje de baño, me da lo mismo.

“Si salir en traje de baño significa salir a hablar de un tema que a mí me parece súper importante y yo quiero darlo a conocer, feliz voy a ir y voy a salir en traje de baño, en traje de noche, lo voy a pasar increíble, porque la experiencia es entretenida”.

Vea esta galería de Daniela con sus atributos para postular al concurso:

