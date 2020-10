María Luisa Cordero dijo estar disponible para ser parte de la Convención Constituyente que redactará una nueva Constitución para el país.

En el programa Mentiras Verdaderas, la psiquiatra explicó que «como hay paridad de género debería haber paridad etaria».

La doctora indicó que «las personas de mi edad hemos sido testigos de los fenómenos más dolorosos y más complicados de la historia reciente de Chile».

«A mí me interesa el abandono de la vejez, de ancianos y ancianas que viven en casas solitarias (…) me gustaría concretar cosas, no conversar. Me gustaría aportar para hacer mejor las cosas y para aterrizarlas. Si quedo ahí, iría a que se consigan cosas», añadió.

Acción concreta

Consultada sobre qué acción concreta propondría para mejorar la calidad de vida de la tercera edad, María Luisa Cordero expuso «la atención domiciliaria como la vi en Londres. Que te hacen une examen físico y a continuación te van a ver a tu casa. Una persona entrenada en buen trato con los otros seres humanos. No tiene que irse a poner a la cola ni llegar a las 06:00 de la mañana al consultorio».

