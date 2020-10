Con la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, aumenta la incertidumbre. Dentro de la bancada de la Democracia Cristiana (DC) existiría presión por votar a favor de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, un giro no previsto antes del holgado triunfo del Apruebo en el plebiscito.

Consultado respecto a la votación en la Cámara en una conferencia de prensa este miércoles, el secretario de Estado dijo que está “absolutamente tranquilo” y se “somete a las decisiones del órgano constitucional”. Pérez aseguró que probará que los “hechos en los cuales se funda esta acusación no tienen ningún fundamento” jurídico. “Y expondré personalmente esos elementos, y estoy seguro de que vamos a tener una buena resolución. Estoy tranquilo, estoy optimista y creo uno siempre tiene que estar tranquilo cuando se somete a los canales propios de la democracia”, zanjó.

Pero en La Moneda sí existe preocupación ante un eventual avance en la acusación constitucional porque consideran que el escenario político cambió tras la victoria del Apruebo el pasado domingo y como esto “radicalizó” a sectores opositores. No descartan que el Congreso vote contra el jefe del Interior. Sin embargo, dicen que no tienen definido todavía a un posible reemplazo para Pérez.

En un principio, la votación estaba programada para este viernes, pero tras un acuerdo de los comités de la Cámara, se postergó para el martes 3 de noviembre.

El desafío de ser ministro del Interior

Ser ministro del Interior, después de las manifestaciones que comenzaron en 2019, puede ser un cargo complejo de asumir en Chile. El ex ministro Andrés Chadwick fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años en diciembre del año pasado, tras ser acusado constitucionalmente por el Congreso de su presunta responsabilidad política en casos de violaciones de DD.HH. Esto, a pesar de los históricos lazos con líderes de la oposición.

Fue sustituido por Gonzalo Blumel en octubre de 2019. Pero una crisis política en Chile Vamos propició su salida a finales de julio. Así, Pérez, con una trayectoria como legislador, asumió como ministro del Interior, y a tres meses en la cartera, se enfrenta a una acusación constitucional que, según indica el oficialismo, no tendría mérito jurídico y “solo tiene una intención política”.

Del lado de la oposición e, incluso, en la Democracia Cristiana, bancada clave en los resultados de las anteriores acusaciones constitucionales, otra es la percepción. De hecho, el presidente del partido, Fuad Chahin, intenta alinear a sus filas para conseguir los 78 votos como mínimo que se necesitan para que el libelo avance al Senado. Asimismo, señaló a Ex-Ante que “hay un trabajo serio y los diputados tienen que ponderar el fundamento que a mi juicio sí tiene esta acusación”.

De conseguir los votos, este martes, el ministro del Interior Víctor Pérez quedaría suspendido inmediatamente de su cargo y aún existen dudas sobre si el subrogante sería el subsecretario Galli u otro integrante de la Moneda. Según fuentes de Interior, la subrogancia automática correspondería al subsecretario, pero el Presidente tiene las atribuciones para que un ministro tome el cargo y suena el nombre de Mario Desbordes (RN), actual ministro de Defensa. Pero el que sea presidenciable de su partido genera dudas sobre su posible llegada a La Moneda. Precisamente en una compleja cartera donde podría “quemarse” y disminuir sus posibilidades. Aunque ser la segunda autoridad del país es un factor que también pesa. Por su parte, la UDI podría reclamar como suyo ese cupo.

De los 16 diputados DC, se necesitaría que 12 de ellos se sumaran al resto de la oposición para aprobar el libelo. Pero dentro del partido hay distintas visiones. Daniel Verdessi, quien se abstuvo en la acusación contra el ex ministro Jaime Mañalich, señala que hay una diferencia entre ambos libelos ya que éste cuenta con la firma de dos de sus pares, Gabriel Ascencio y Víctor Torres. A su vez, dice que en este caso, “estoy convencido de que la acusación tiene mérito y fundamentos”. Aún así, tomará la decisión tras conocer el resultado de la comisión que analiza la admisibilidad de la acusación, “pero ya parece claro que los pronósticos hablan de un 4 a 1 a favor de la acusación”, asegura.

Su par DC, Jorge Sabag, quien votó en contra en la última acusación, señala que no sabe si se están haciendo gestiones para alinear a la bancada, pero que con él “no han hablado”. “Analizaré los antecedentes y votaré en conciencia como siempre lo he hecho, sobre todo en un tema tan delicado como lo son las acusaciones, que tienen una sanción muy drástica”, señaló.

Un voto que también se considera clave es del diputado también DC, José Miguel Calisto. Consultado por su postura, señala: “Estoy revisando el texto pero aún no defino mi voto. El capítulo relacionado con el orden público, relacionado con la modernización de las policías, con el actuar de las policías y el rol del Ministerio del Interior me parece que no tiene ningún tipo de sustento jurídico, tomando en cuenta que existe una responsabilidad de muchas actores, entre ellos el Gobierno, Carabineros, el ministro del Interior, pero también del Congreso y el Senado”.

Distinta s su visión sobre otro capítulo: “Lo que se refiere a la paralización de camioneros es el tema que hoy día me está generando mayor ruido y que a mi juicio hoy día sí existen algunos antecedentes que podrían validar la acusación al ministro. Pero, es algo que todavía no he resuelto, no he definido y por lo tanto, espero resolverlo de aquí al día martes cuando se haga la acusación.

El factor Desbordes

Si se cayeran los votos de la DC, hay diputados de Renovación Nacional que aún no comprometen sus votos en contra de la acusación y podrían abstenerse, ausentarse de la sesión o incluso apoyar el libelo. Esto, tras la polémica que comenzó cuando la defensa de Pérez aseguró que la institución de Carabineros no dependería del Ministerio del Interior durante momentos de Estado de Excepción, sino de la cartera de Defensa, cuyo ministro es Desbordes, ex presidente de RN.

Aún cuando el ministro señaló: “No hay ninguna diferencia entre Víctor Pérez y yo”, dando por zanjada la polémica, los diputados no quedaron conformes. Camilo Morán, quien asumió como diputado en reemplazo de Desbordes, señaló que “la defensa del ministro se pegó un balazo en los pies y nos hizo un autogol al propio Gobierno. Yo no sé qué voy a votar todavía, lo estoy analizando”. Acusó a la defensa de darle argumentos a la oposición en una acusación que “no los tenía y era muy mala” y afirmó: “Yo no me atrevería a asegurarte que se va a salvar la acusación. Hay mucha molestia en RN”.

Opinión que comparte Verdessi cuando dice que “la defensa tuvo un grave error de planteamiento. Esto dejó prácticamente sin defensa en la cuestión previa al ministro Pérez, lo cual es inédito, no lo había visto antes así”.

Sobre la posibilidad de que Mario Desbordes asuma como ministro del Interior, en caso de que Pérez quedara suspendido, opción que está en manos del Presidente Piñera, señala Morán: “Me parece que es el mejor nombre que tiene, pero no quiero que ocurra, ya que espero que el ministro Desbordes en algún minuto tome la decisión de ser candidato presidencial y por lo tanto, son cosas medias incompatibles”.

/Escrito para El Líbero por Maolis Castro y Daniela Bas

