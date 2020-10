El legendario golfista Jack Nicklaus, máximo ganador de Grand Slams con un total de 18 campeonatos, ha recurrido a las redes sociales para incentivar a sus ‘followers’ a participar en las próximas elecciones estadounidenses, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

“Estoy seguro que muchos de ustedes no se han decidido. Pero si quieren continuar con la oportunidad de perseguir el Sueño Americano, y no envolverse entre el América socialista y tener un gobierno que dirige tu vida, entonces les sugiero fuertemente que consideren a Donald J. Trump por otros cuatro años. Yo, ciertamente, he realizado mi voto por él”, arrancó.

Nicklaus explicó que “he tenido el privilegio en estos tres años y medio de conocerlo durante su mandato”. “He estado decepcionado a lo que se ha tenido que enfrentar en muchas direcciones, pero con eso, lo he visto resolver y su determinación de hacer lo correcto por este país. En mi opinión, ha sido más diverso que cualquier otro presidente que he visto”, apuntó.

Por otro lado, ‘The Golden Bear’ confesó que no le gustan los ‘tweets’ de Trump pero que ha “aprendido a ver más allá de eso y enfocarme en lo que ha tratado de completar”. “Os animo a votarle para que continúe otros 4 años”, sentenció.

