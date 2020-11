Carlos Larraín Peña, quien fue presidente de Renovación Nacional durante 8 años, senador, alcalde y concejal, hoy mira la política de lejos. Recién llegado de la Tierra del Fuego señala que “hay un grupo muy encastillado en RN que tiene el paso un poco cerrado”, por lo que su rol en la carrera electoral que se acerca será opinar, escribir y buscar gente para las distintas candidaturas”.

Está totalmente de acuerdo con la lista única que propone el Presidente, ya que asegura que de otra forma “sería un suicidio”. Es partidario de tener un candidato propio de RN, aunque confiesa que aún no le entregaría su voto a Mario Desbordes porque “ha ido empujando al partido hacia la izquierda”.

Ante el resultado del plebiscito dice haberse sorprendido con “el diferencial”, pero asegura que “hubo un voto de castigo para Sebastián Piñera”, aunque no figurara en la papeleta.

-Según Cadem, un tercio de la derecha y un 44% de quienes eligieron al Presidente Piñera en segunda vuelta votaron Apruebo. ¿Qué conclusiones obtiene de este resultado?

-Me llamó la atención el diferencial. Yo había apostado por algo en torno al 30%, pero ahí influyeron factores que ya son conocidos. Muchos votos de gente joven que vio esto como su gran oportunidad para influir en política y dos, bastante abstención de las personas mayores que podrían haber votado por el Rechazo simplemente por prudencia, por la voz de la experiencia. Otra cosa, esto de las comunas de la zona oriente lo he visto muy invocado. Ese análisis a mí no me parece exacto. Aquí en Las Condes un 45% del voto fue por el Apruebo y en Las Condes siempre ha habido entre un 30% y 34% de voto de izquierda a través de los años, así que no toda la gente que vive aquí en Las Condes vota según lineamientos de clase, que ese es el argumento de la izquierda. Que incluso han circulado unos mapas segregando a la burguesía, entre comillas, que habita en Las Condes. Pero ahí va a tener que absorber a un 44% de la población que votó por la izquierda.

-¿Cuál es la lección que saca la derecha?

-Hubo una deserción del voto de derecha, eso creo que es evidente. Aquí hubo un voto de castigo para Sebastián Piñera, en plan sicológico, porque Piñera no figuraba en la papeleta, pero hubo una desafección muy marcada hacia el Gobierno y eso se notó.

El Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo por asegurar que en la Constitución que se empieza a redactar en el mes de mayo haya una prolongación de la historia político-institucional chilena”.

-¿En qué situación queda el Gobierno al no haber tomado una postura con respecto al plebiscito? ¿Debe el Presidente liderar el proceso constituyente?

-A mis ojos, el Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo por asegurar que en la Constitución que se empieza a redactar en el mes de mayo haya una prolongación de la historia político-institucional chilena como se ha observado, con variaciones, desde más o menos 1828. Ese es el papel del Gobierno, ya que nos embarcamos en esto, ya que el 15 de noviembre se aceptó la derogación tácita de la Constitución, el Gobierno tiene una obligación fuerte de asegurar que la nueva Constitución contenga las líneas básicas de todas nuestras Constituciones.

-¿Y debe seguir impulsando su agenda en seguridad, pensiones, etc?

-En seguridad tendría que mejorar un poco el rendimiento. Y yendo a la reforma del sistema de pensiones, tendría que contar con un poquito de buena voluntad de parte de la oposición que todos estos meses ha estado cerrada a cualquier mejora del sistema, simplemente para reforzar la tesis de que las pensiones solo mejorarían a partir de la escritura de una nueva Constitución, cosa que es más falsa que no habiendo.

-El Presidente Piñera señaló en una reunión con Chile Vamos que “el puerto de destino los une y va a dividir a la oposición”. ¿Cree que el oficialismo está más unido que la oposición para enfrentar el proceso constituyente?

-Estimo que sí. Las ideas compartidas con los partidos que sustentan o tratan de sustentar al Gobierno son muy centrales y bastante uniformes. A la inversa, en la oposición se ven unas visiones sumamente distantes. Cómo vamos a hermanar la postura de Francisco Vidal, que está tratando de resucitar, in artículo mortis, a la izquierda republicana chilena y protegerla de la influencia del Frente Amplio, que no tiene nada que ver con el republicanismo según lo conocemos en Chile. Francisco Vidal es una punta de la ecuación y la otra punta podrá ser alguno de los diputados del FA. Hay mucha diferencia dentro del bloque de la oposición.

José Antonio Kast debe de tener hoy día en torno a 10 puntos de votación. Si hay alguien en el sector de la derecha que crea que puede prescindir de 10 puntos, bueno, más vale que emigre y se vayan a Corea del Norte”.

-Algunos dirigentes de Chile Vamos por el Rechazo decían que “cuando la derecha va desunida pierde”. ¿Le parece que la lista única es el camino a seguir en la carrera electoral que se acerca?

-Creo que es muy evidente que los partidos que van desde el centro a la derecha tienen que ir unidos para todas las elecciones próximas, desde gobernadores hasta Presidente de la República. Cuando hemos actuado así nos ha ido bien. En la última elección parlamentaria, los partidos de la derecha, UDI, RN y Evópoli, obtuvieron un 38% de los votos emitidos y conseguimos un 46% de los asientos en las dos Cámaras, gracias a que la izquierda fue alborotada y perdieron puntos por eso.

-¿Tiene que ser parte de esta lista única el Partido Republicano de José Antonio Kast?

-Soy completamente partidario de que el Partido Republicano integre la coalición que va desde el centro a la derecha. Lo demás sería suicida. José Antonio Kast debe de tener hoy día en torno a 10 puntos de votación. Si hay alguien en el sector de la derecha que crea que puede prescindir de 10 puntos, bueno, más vale que emigre y se vayan a Corea del Norte.

-Tras este resultado comienza la carrera presidencial, ¿hay alguna personalidad del sector que haya salido favorecida en la derecha tras el plebiscito?

-No lo creo, yo creo que están todos donde mismo, desde Joaquín Lavín hasta Evelyn Matthei. Y hay algunos nombres que están figurando que no aparecen en ninguna encuesta, no están ni siquiera en el margen de error. No están nomás.

-Ayer, un grupo de diputados RN y el alcalde de Santiago firmaron una carta pidiendo que el ministro Mario Desbordes sea candidato presidencial. ¿Es importante que RN tenga su propio candidato?

-Me gustaría mucho que RN tenga un candidato propio, esa fue la batalla que yo di el año 2013 para que se reconociera el resultado de la primaria y no se desplazara a Andrés Allamand, cosa que se hizo con el efecto que sabemos, perdimos la presidencial y además perdimos el Congreso. Y eso que estábamos notificados de lo que contenía el programa de doña Michelle Bachelet, que lo publicó un año antes y sabíamos que el gobierno de Bachelet II iba a ser muy malo y lo fue. Ella misma dijo, la obra gruesa está concluida cuando salió del gobierno.

-¿Es Desbordes una figura importante, le daría su voto?

-Hasta el momento no, pero llegada la hora de los quiubos sí. Yo creo que Mario Desbordes es mejor que el alcalde Jadue, por dar un ejemplo. Francamente, encuentro que en la acuarela que tenemos a nuestro lado le falta bastante para que podamos hablar de candidatos propiamente presidenciales. Hay que dejarlo tranquilo, no hay que buscarle reparos y ver cómo se prueban en la cancha, dejarlos correr.

-¿Por qué aún no le daría su voto a Mario Desbordes?

-Porque en esta etapa ha tenido un rol con el cual no estoy nada de acuerdo. Ha ido empujado a Renovación Nacional hacia la izquierda y RN tiene clarísimamente una vocación de estabilizador en el sistema chileno. Si RN se incorpora de algún modo, así sea indirecto, al bloque de 19 partidos de izquierda, Chile termina de despeñarse. Así que el impulso que Mario Desbordes y una media docena de personas en RN, no son más, le han dado al partido hacia la izquierda, a mí me parece fundamentalmente equivocado.

-Se habló hace unos días de una posible candidatura de Sebastián Sichel y sus conversaciones con parlamentarios de RN, ¿podría ser candidato de este partido?

-A mí me sorprendería porque yo no creo que Sebastián Sichel se considere de derecha. Yo no lo veo así desde la situación en que estoy, pero podría ser un nombre más en ese conjunto. Creo que hay otros nombres dentro de la derecha por los cuales es más fácil identificarse como, por ejemplo, con Francisco Chahuán. No veo por qué hay que salir a buscar con un cabo de vela gente que está bastante distante de lo que nosotros pensamos en la derecha, cuando hay nombres a mano.

-Esta semana se aprobó la idea de legislar el segundo retiro del 10% con votos de RN y Evópoli. ¿Qué señal entrega esto? ¿Debieran alinearse como lo pide el Gobierno?

-Me parece que en esta materia hay que usar la cabeza. No es un asunto de obedecer ordenes como en un cuartel, es cosa de tener dos ojos en la cara y dos dedos de frente. Si se pretende mejorar el sistema de pensiones, no se puede seguir girando contra los ahorros colectivos existentes. Hay una obligación importante de los parlamentarios, uno de respetar la Constitución que reserva todo lo que se refiere a previsión social al Presidente de la República y dos, una obligación moral de no seguir contando cuentos chinos en cuanto a que se puede girar contra los fondos y a la vez mejorar el sistema de pensiones, porque eso es una mentira muy fea. El proyecto actual además viene en un momento donde ya estamos saliendo poco a poco de la crisis. El primer giro no solo sirvió para sacar a la gente de la cola del hambre, por así decirlo, sirvió también para impulsar el consumo de bienes durables, o sea, no estamos atendiendo a lo que podría llamarse “estado famélico de la población”.

La izquierda tiene más candidatos para la constituyente 100% elegida que los que tenemos nosotros”.

-Algunos diputados buscan prohibir que los constituyentes sean autoridades en ejercicio. ¿Quiénes debieran escribir la nueva Constitución?

-Me encantaría que la nueva Constitución sea redactada por un cuerpo que sea equilibrado, que tenga un grado de experiencia, que tenga capacidades sobre todo en el plano jurídico, eso puede ser facilitado por que lleguen a la convención personas que ya tengan alguna experiencia política. Eso es para decir en muchas palabras que creo que esa inhabilidad no debiera establecerse y está concebida para bloquearle la entrada a muchas personas que provienen de la derecha. La izquierda tiene más candidatos para la constituyente 100% elegida que los que tenemos nosotros

