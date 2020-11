La tecnología sexual atrajo la atención durante la feria tecnológica CES en Las Vegas, que se realizó a principios de mes, donde se exhibieron vibradores, dispositivos para hacer ejercicios Kegel e incluso un parche para evitar la eyaculación precoz.

Algunos de estos dispositivos se conectan a aplicaciones y muchos de ellos recopilan datos. Pero, ¿qué sucede cuando la tecnología sexual o las aplicaciones que la hacen funcionar son víctimas de un ataque informático?

Este año, se activarán más de 20,000 millones de dispositivos conectados en todo el mundo, incluidos productos de tecnología sexual con aplicaciones que monitorean orgasmos, guardan patrones de vibración o te permiten conectarte con el dispositivo de placer de tu pareja a larga distancia. Dado que la mayoría de ellos operan mediante una conexión Bluetooth y con una aplicación, es posible, e incluso probable, que sean víctimas de violaciones de seguridad.

La buena noticia es que algunos prestigiosos proveedores de tecnología sexual se están tomando en serio el tema de la seguridad —o al menos lo están intentando. La inacción trae consecuencias. En 2016, en una importante demanda judicial, se acusó a la compañía de tecnología sexual We-Vibe de transmitir a sus servidores las preferencias de sus usuarios, sus datos de uso y direcciones de correo electrónico sin consentimiento. La compañía llegó a un acuerdo judicial por US$3.75 millones en 2017.

La seguridad es una de las principales prioridades para las empresas que han visto las repercusiones de demandas o violaciones de información, dijo Nicole Schwartz, investigadora de Internet of Dongs, que reúne a profesionales de seguridad con distribuidores de tecnología sexual para encontrar vulnerabilidades en los dispositivos. En términos generales, sin embargo, cuando se trata de seguridad, los productos de tecnología sexual presentan “muchísima variación”, agregó.

Según Schwartz, la tecnología sexual tiende a caer en alguna de las tres categorías siguientes: productos de compañías de prestigio con experiencia en tecnología; productos conceptualizados por una persona que luego encarga el diseño y la fabricación a un tercero; y productos novedosos lanzados al mercado con rapidez con el objetivo de obtener dinero fácil.

“Dos de cada tres de estas compañías no son conscientes de la seguridad”, dijo Schwartz. “Las que ves en CES son obviamente un poco más tecnológicas, así que estás viendo una parte del mercado particularmente sesgada”.

Comienzos difíciles

En 2016, el consultor de seguridad Brad Haines quería aprender más sobre la seguridad de la “Internet de las cosas”, pero descubrió que la mayoría de las áreas (como los electrodomésticos de cocina conectados, por ejemplo) ya habían sido bien investigadas. Mientras tanto, la industria de la tecnología sexual estaba comenzando su auge, pero nadie en la comunidad de la seguridad había analizado esos productos de una manera seria y profesional. Ese año, Haines fundó Internet of Dongs.

“Al principio, me asustó mucho lo mala que era [la seguridad]”, dijo Haines. “Se trataba de un sector que nunca había tenido que lidiar con [temas de] conectividad. No había nadie alrededor que les dijera: ‘Eso no me parece una buena idea'”.

El proyecto descubrió algunos problemas atroces. En el caso de una aplicación, una simple consulta API (interfaz de programación de aplicaciones) permitía acceder a toda la base de datos de los usuarios. Haines también logró piratear otro producto, una cámara web que se conecta a un anillo que se coloca alrededor del pene, en tan solo 20 minutos.

El fabricante de vibradores Satisfyer acaba de lanzar una aplicación que puedes usar de manera anónima, sin recopilación o almacenamiento de datos, según la compañía. Sarah Tew/CNET

Las preocupaciones sobre la seguridad de la tecnología sexual no tienen que ver tanto con que alguien piratee el dispositivo en sí: para hacerlo, usualmente tendría que estar a menos de 3 metros de distancia del aparato, dijo Schwartz. El problema principal es la aplicación en tu teléfono. Es más probable que sea allí donde la seguridad esté en riesgo y donde los usuarios tienen más control, agregó.

Una publicación del blog Mozilla de febrero de 2019 (enlace en inglés) evaluó las características de privacidad y seguridad de algunos productos de tecnología sexual a partir de cinco pasos básicos que todas las empresas deberían tomar para proteger la privacidad del consumidor: cifrado o encriptación, actualizaciones de seguridad, contraseñas seguras, gestión de vulnerabilidades y una política de privacidad.

Lioness, un vibrador que se conecta con una aplicación, cumple con los estándares mínimos de seguridad de Mozilla. El dispositivo cuenta con sensores de biorretroalimentación que miden el movimiento del suelo pélvico y las contracciones de la pared vaginal, ambos indicadores de excitación. Ver esos datos en la aplicación ayuda a las mujeres a comprender qué condiciones son las más placenteras, dijo Anna Lee, cofundadora y vicepresidenta de ingeniería de la empresa, en CES.

La aplicación requiere que crees un perfil con una dirección de correo electrónico, pero todo lo demás puede ser anónimo. La empresa recopila información anónima, dijo Lee.

Lioness también tiene una página sobre privacidad en su sitio web, en la que desglosa sus políticas en términos que son fáciles de entender.

“En última instancia, los vibradores son un producto íntimo”, dijo Lee. “Es absolutamente importante proteger esos datos para las personas y asegurarte de no tener dispositivos IoT [internet de las cosas] que filtren esos datos y [vulneren la] privacidad”.

/gap