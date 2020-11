El tema del día fue Erick Pulgar y su posible viaje a Chile para disputar las clasificatorias. Incluso se aseguró en la tarde que ya tenía autorización para viajar a nuestro país. Realidad que aclararon directamente desde la Fiorentina, donde pasaron la pelota a las autoridades sanitarias de Italia.

“Erick Pulgar por ahora no viaja a Chile. Esto no sólo ocurre con el chileno, sino que con todos los jugadores que están en sus equipos nacionales: argentinos, uruguayos… Hasta nuestros seleccionados italianos no pueden salir de Florencia”, confesó Luca di Francesco, Jefe de prensa del cuadro viola a La Cuarta.

Sin Pulgar

Por lo mismo profundizó en los motivos que impiden a sus jugadores sumarse en las clasificatorias. «La ASL (Servicio Sanitario de la Toscana) de Florencia ha establecido que los jugadores de la Fiorentina no pueden viajar con sus selecciones, sino que deben permanecer aquí en Florencia (…) La causa se debe a que la autoridad sanitaria no permite que los futbolistas viajen habiendo estado en contacto con una persona positiva por Covid-19”, explicó.

En Italia existen Autoridades Sanitarias Locales (ASL) que funcionan a nivel regional. Este domingo, estas ASL no habían habilitado a viajar a los jugadores que estuvieron en clubes con casos de Covid-19. Y así, como las regiones de Lombardía y Lazio dieron el visto bueno, levantaron la medida y permitieron que Arturo Vidal y Alexis Sánchez puedan salir, la ASL que regula la situación en la Toscana sigue sin dar el brazo a torcer.

En esa región esta ubicada Florencia, ciudad donde la Fiorentina tiene a Pulgar y a otros jugadores aislados hasta nuevo aviso por el positivo de José Callejón. La notificación que enviaron es que hay un estado de cuarentena y nadie puede salir.

A diferencia de lo que se venía informando, todavía no está el resultado del hisopado que le realizaron al chileno y que fue hecho por su mismo club. Al no saberse esa noticia ni tener la autorización, el vuelo de línea que tenía reservado para este lunes lo perdió. Por ahora no le permiten salir, la misma situación que esta viviendo su compañero de equipo Martínez Quarta, defensor que está en duda en Argentina. Ni siquiera los italianos (Cristiano Biraghi y Gaetano Castrovilli) pueden ir con la Azzurra que se entrena en Coverciano, mismo dentro de la ciudad.

Pulgar se muere por venir a la Selección y poder jugar ambos partidos pero tampoco puede romper una ley. La ANFP ya le hizo una reserva para este martes, esperando que haya una resolución favorable. De hecho también hubo un pedido a la Federación Italiana (FIGC), pero allí tampoco hay respuestas. “Somos la única federación de Europa que tiene problemas de este tipo”, dijo Gabriele Gravina, el presidente que no entendió por qué algunas ASL permitieron y otras no.

