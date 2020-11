El técnico de la selección Argentina Lionel Scaloni se mostró muy molesto luego del empate 1-1 de la albiceleste frente a Paraguay, por las decisiones arbitrales impuestas por el VAR

“Respiro un poco para responder… Creo que el tema del VAR hay que unificarlo de alguna manera, hay un montón de jugadas en las cuales podría haber actuado, hoy no actuó. No hablo ni siquiera de buena o mala fe, sino de unificar el criterio”, opinó.

Enseguida, enumeró su lista de polémicas: “Nosotros nos quedamos con un jugador varios días o meses afuera por una jugada que no sé si es con intención o no y el VAR no revisa” (la falta de Ángel Romero a Exequiel Palacios).

El penal de Paraguay puede cobrarlo o no, para mí no pero lo puede cobrar, hay una invasión de (Fabián) Balbuena de un metro, el otro día vimos que cuando invade un jugador del ejecutante tiene que repetirse el penal, y no se repite”, señaló Scaloni.

Por último, profundizó sobre el segundo tanto anulado por una falta de Nicolás González previo al gol: “No es que robamos la pelota y de jugada directa lo hacemos. La pelota va al lado derecho, vuelve al lado izquierdo, no sé cuántos pases hubo pero fueron bastantes. El fútbol así me parece que no le gusta a nadie”, finalizó.

Por Ignacio Soto Bascuñán