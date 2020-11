A partir de este lunes, está a disposición de toda la ciudadanía una plataforma de consulta, elaborada por el Poder Judicial, para conocer la situación de las causas de retención del 10% de fondos previsionales para pago de deuda de alimentos.

La plataforma evitará que los usuarios con causas vigentes concurran a tribunales para acceder a esa información.

Para ingresar, deben usar su cédula de identidad y podrán ver -en un lenguaje visual muy sencillo- en qué etapa está su causa y lo que resta para completar la tramitación.

Al respecto, la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que “el Poder Judicial está haciendo el máximo esfuerzo para resolver todas estas solicitudes de retenciones y pago de deuda en el más breve plazo. Se han desarrollado, además de esta plataforma de consulta simplificada, herramientas informáticas de simple uso para que las partes puedan formular las solicitudes de retención y de pago, se ha reforzado las dotaciones de los tribunales y se ha capacitado a los funcionarios. Incluso últimamente -por decisión de la Corte Suprema- se dispuso que jueces y juezas de tribunales orales en lo penal se aboquen a apoyar el trabajo que se desarrolla en los juzgados de Familia”.

Sobre las solicitudes vigentes, la ministra informó que ingresaron entre el 25 de julio y el 31 de agosto 516.777 escritos (1.828 % de un año normal, en el mismo período de tiempo); se decretaron 326 mil medidas cautelares de retención, de las cuales 217.000 tienen montos retenidos; en 87.000 no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas no se alcanzó a retener y en 8.800 los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales.

La suma de los montos retenidos alcanza a los 307.876.504.313 de pesos.

