Durante la discusión del segundo retiro de fondos de pensiones y con posterioridad a la presentación del presidente del Banco Central ante la Comisión de Constitución del Senado, la senadora Ximena Rincón (DC) cuestionó ácidamente los fundamentos presentados por Mario Marcel, relativos a las consecuencias macroeconómicas y financieras que podrían acarrear los retiros del 10% de las cotizaciones.

Además, en su intervención más relevante, Rincón propuso incorporar a los asesores previsionales no regulados en la reforma previsional, como una “entidad institucional orientada a defenderse de las AFP”.

Lo que Rincón no dijo. La senadora es hermana del exdiputado Ricardo Rincón, lobbista de Felices y Forrados (FyF) y asesor de Gino Lorenzini. La Comisión de Constitución del Senado rechazó la propuesta de la senadora Rincón por 4 votos contra 1 (el de la propia Rincón).

Lo que Rincón no cuenta. La senadora fue una de las voces más duras contra el sistema de AFP durante su paso por el gabinete de Michelle Bachelet. Durante los últimos años ha propuesto que la gente pueda elegir entre un sistema de capitalización individual o por uno de reparto. Lo curioso es que, entre 2006 y febrero de 2010, Rincón fue directora de AFP Provida y se le pagaba con más de $60 millones al año. Dieta que cobró hasta el último mes, justo antes de que en marzo de ese año asumiera como senadora por la Circunscripción 11 (Maule Sur).

Lo que dicen las actas de Provida. Quienes han tenido acceso a las actas de directorio de ese tiempo, afirman que la abogada, lejos de ser crítica del sistema, no hizo mayores sugerencias para reformarlo, o bajar las comisiones, que están entre las más altas del sistema.

La polémica en torno a Felices y Forrados (FyF). La empresa que dirige Gino Lorenzini ha estado en el centro de una nueva polémica. Lorenzini usó una nota que publicó El Mostrador en julio del año pasado, en que se revelaban las triangulaciones entre AFP Habitat, Moneda Asset e ILC, uno de los accionistas controladores de la AFP, para decir en Facebook que el Presidente Sebastián Piñera indirectamente controlaba Habitat a través del fideicomiso ciego que administra Moneda. Es fake news, ya que no existen pruebas al respecto (por lo que la nota de El Mostrador no lo dice), pero eso no impidió que algunos medios digitales de nicho lo publicaran y se viralizara en redes.