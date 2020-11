Una bomba fue lo que soltó esta tarde Walter Montillo en radio ADN al señalar que no renovará con la Universidad de Chile tras las dilatadas conversaciones que hubo con la dirigencia de Azul-Azul.

En conversación con Los Tenores de ADN Deportes, el mediocampista contó porqué y como se genera su malestar con la directiva, al ver que no existía una respuesta por parte del presidente de Azul Azul, Cristián Aubert para renovarle. “Yo me quise tomar unos días para pensar bien que voy a decir. Traté de mantenerme en silencio. Tenía pensando en retirarme a final de año. En septiembre, Cristián Aubert me llamó para renovar, yo me sentía bien. Nosotros siempre estamos siendo evaluados. La verdad que lo tomé con buenos ojos, yo le pedí que por organización familiar, cerrar las agendas de mi hijos, antes del 20 de noviembre me confirmen, me digan si queríamos o no. Yo tenía la decisión tomada”.

El exSantos lanzó una bomba, como lo dijo con sus palabras y aseguró que no seguirá en la institución. “No es un tema de plata ni tiempos. Me dijo que me tenía que evaluar por dos o tres semanas más. Me choca que no puedo estar esperando. Tengo una decisión tomada, es no renovar. Con el mayor de los respeto de la gente y de Hernán Caputto”.

El mediocampista descartó que esto sea una estrategia y no dará pie atrás en su decisión. “No, porque la gente creerá que hice esto para conseguir algo más. Yo siempre fui con la verdad. Pero me bajé el sueldo para venir a la U. Yo sentía que tenía que dar una entrevista, porque me siento importante dentro del club. Esto es una bomba, pero prefiero que sea ahora, para que después podamos concentrarnos en lo que es el torneo”

Montillo aseguró que prefiere priorizar a su familia en esta oportunidad. “Yo tengo que priorizar a mi familia. Por la U, he dejado a veces a mi familia de lado. Pero ahora me pongo del lado de ellos. estoy dolido pero me hace bien poder hablarlo. pero quería dar mi verdad que es esta”.

Cerrando, el volante formado en San Lorenzo le pidió perdón a los hinchas por la noticia. “Le pido disculpas a alguien del club o a la hinchada si no estoy al alturas de lo que esperaban, o si esperaban otra noticia. No quiero hablar mal del presidente ni nadie, pero yo estoy en diciembre y creo que la gente sabe si estoy en buenas condiciones o no”.

Por Ignacio Soto Bascuñán