Estamos casi terminando este año en que pensábamos que las cosas iban a estar mejor, dentro del concepto de pandemia que estamos viviendo, cuando las ayudas del estado, son insuficientes para una gran cantidad de personas, que no tienen trabajo, que no acceden a ningún beneficio, hemos llegado al retiro de un segundo 10% de los ahorros previsionales, que se va a aprobar de todas maneras, aunque los caminos han sido distintos, pero igualmente necesarios, y que lamentablemente tendrá un impacto a los futuros pensionados.

Cuando no se respetan las instituciones, cuando la democracia está debilitándose, cuando al populista no le interesa las consecuencias de sus dichos y menos de sus proyectos, con tal de ganar popularidad o atribuirse o adueñarse de las masas o llamadas “el pueblo” como si fueran dueños de las personas y de sus mentes, estamos frente a políticos de cuarta categoría, con sueldos 33 veces el sueldo mínimo, y uno de los más altos a nivel mundial.

En unos días más será Navidad, y necesitan un regalo para transformarse en benefactores de, quienes requieren por necesidad económica verdadera una ayuda del estado, pero los regalos no caen del cielo ni menos de quienes prometen votar a favor de desmantelar los ahorros de las personas, sin que a ellos les varíe ni en un solo peso el “sueldazo” que todos seguimos pagando con nuestros impuestos.

Cuando vemos que no hay consensos en realmente hacer una reforma al sistema previsional, porque en realidad a los políticos no les interesa arreglar el problema de las pensiones, si no ver como sacar provecho sin importar el daño que se ocasiona en el futuro de los próximos pensionados. Que el ejecutivo haya enviado otro proyecto del 10% en forma paralela y más encima ir al TC, es no tener claro, quien gobierna el país, si el ejecutivo o el congreso y de qué forma se está permeando el ahorro obligatorio cuya finalidad era exclusivamente tener una pensión para la vejez.

Todos sabemos que, el retiro de otro 10% para enfrentar la crisis, es lejos la peor decisión aceptada e incrementada, y esto que se suponía quienes lo promulgaron era por “una sola vez” quedó en evidencia que las palabras de los políticos dura menos que un hielo en el agua. La ideología extrema de algunos, en temas relevantes para el país, como son mejorar el sistema previsional, elimina todo entendimiento y da vergüenza como la clase política, simplemente utiliza a los más necesitados en pro de sus intereses partidistas, mezquinos y sólo con fines electorales.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensioens.com