El retiro del 10% ya fue despachado del Congreso, y ahora solo restan los últimos trámites para que todo empiece a operar. Este viernes el Presidente Sebastián Piñera promulgó la iniciativa, por lo que ahora falta que Contraloría tome razón y luego se publique en el Diario Oficial. Cuando ocurra todo eso, las AFP podrán empezar a recibir solicitudes.

El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, confirmó que será el jueves 10 de diciembre cuando las AFP empiecen a recibir solicitudes. “Esperamos esté con toma de razón el día lunes, y las coordinaciones públicas privadas necesarias para el comienzo del trámite nos permiten anunciar que éste será el día jueves 10 de diciembre”, dijo el subsecretario.

Allí Pizarro recordó que en las primeras dos semanas las solicitudes se deben hacer de forma remota, es decir, mediante los sitios web y call center. “Con estos plazos los primeros pagos van a estar antes de Navidad, y conforme a la experiencia que ya tuvimos con el primer retiro de ahorros previsionales, estimamos y esperamos que las primeras transferencias a las cuentas de los afiliados se estén realizando el día 17 de diciembre, es decir, una semana después del inicio del trámite virtual”, agregó.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, llamó a seguir las medidas sanitarias y dijo que estarán fiscalizando. La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, hizo un llamado a no publicar en redes sociales que las personas irán a sacar el retiro del 10%, no entregar las claves bancarias porque las AFP no las pedirán, no decir el monto que se va a retirar, y en el caso de adultos mayores que puedan ir acompañados.

El vicepresidente de BancoEstado, Pablo Correa, recordó que en el primer retiro cerca del 80% de los pagos se hizo mediante la estatal. Correa comentó que no es necesario retirar el efectivo directamente porque “lo más seguro desde el punto de vista sanitario como para evitar eventuales robos por manejo de efectivo, es que ojalá ocupen su CuentaRUT en los comercios y puedan hacer sus compras mediante este instrumento sin la necesidad de ir físicamente a una sucursal del banco o alguno de los puntos de atención”.

De todas formas, dijo que si es que se requiere efectivo, “van a haber una serie de medidas que van a estar a disposición de todas las personas. Primero, una extensión en el horario de atención de nuestra red de sucursales hasta las 16:00. Segundo, recordar que hay más de 31 mil Cajas Vecinas en todas las comunas del país, y va a ser posible hacer giros a través de Cajas Vecinas hasta $200 mil. Tercero, (los cajeros de BancoEstado van) a tener un incremento en la posibilidad de hacer giros por montos mayores”.

También señaló que si las CuentaRUT están bloqueadas por falta de uso, se puede hacer el trámite para desbloquearlas mediante el teléfono 6002007000, para no necesariamente ir a las sucursales del banco por este motivo.

