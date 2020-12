Con rechazo reaccionó este miércoles el Gobierno luego de que un grupo de senadores de oposición anunciaran la presentación de un nuevo proyecto para indultar a los detenidos en el contexto del estallido social ocurrido en octubre del 2019.

La iniciativa busca otorgar libertad a quienes presenten causas y hayan sido aprehendidos desde el 7 de octubre del año pasado hasta la fecha de presentación de esta moción parlamentaria, en medio de alguna protesta o manifestación.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que “el proyecto de ley es claramente improcedente” ya que “en Chile no hay personas privadas de libertad por sus ideas”. “En esto hay que ser muy claro y muy tajante: no hay ideas detrás de las bombas molotov, no hay ideas detrás de los saqueos, no hay ideas detrás de los ataques arteros a cuarteles policiales, no hay ideas detrás del lanzamiento de piedras y ataques a locales comerciales en el centro de Santiago. Por lo tanto, esas personas no están privadas de libertad por sus ideas, están privadas de libertad por cometer delitos graves. Y lo que corresponde, y esa es la función que nos toca desde el Ministerio del Interior, es detener a aquellas personas que cometen delitos y ponerlas a disposición de la Justicia”, afirmó Galli.

