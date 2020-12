Un exhaustivo análisis sobre la situación financiera de los clubes de fútbol chileno de Primera División mostró que Colo Colo, Universidad de Chile, Wanderers, Everton, O’Higgins y Audax Italiano enfrentan una “complicada situación financiera que, de no corregirse en el tiempo, representa para estas instituciones un alto riesgo de quiebra”, explicó el autor de este informe y académico de la Escuela de Auditoría de la Universidad de Valparaíso (UV), Alejandro Torres.

El investigador llegó a esta conclusión luego de revisar distintas variables financieras a partir de la información pública disponible, es decir, de los estados financieros de los clubes publicados en el sitio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al cierre del ejercicio anterior (31 diciembre de 2019), según las normas IFRS o (International Financial Reporting Standard). Por lo tanto, no se incluyó a La Serena que no publicó sus cifras con arreglo al formato de balance clasificado, ni a Deportes Iquique que no presentaba información a esa fecha.

Torres explicó que el análisis se centró en determinar la liquidez (capacidad de cumplir los compromisos de corto plazo), solvencia (nivel de endeudamiento) y rentabilidad (rendimiento en un período determinado). “Posterior a ello, también con cifras de los mismos estados financieros, se aplicó un modelo de predicción de quiebra, denominado “Z de Altman”, utilizado hasta el día de hoy en el estudio de la teoría financiera”, explicó el profesor.

Modelo predictivo de quiebra

Para determinar si los clubes tienen una baja o alta probabilidad de quiebra, el profesor Torres utilizó el modelo de E. Altman, quien planteó una ecuación utilizando 5 razones o índices financieros con datos extraídos del balance y de estados de resultados, lo que en la literatura financiera se conoce como el modelo “Z de Altman”.

Esta ecuación arroja un número que Altman denominó “Z”, discriminando en los siguientes posibles resultados: cuando es inferior a 1,81 se trata de empresas que presentan una alta probabilidad de enfrentar problemas financieros y, de no ser corregidos, una probable quiebra; por encima de 2,99 representa a entidades saludables y existe una zona intermedia en que no es posible saber su comportamiento, la cual se produce cuando Z está entre los valores 1,81 y 2,99.

“En el caso de los equipos de la Primera División del fútbol profesional chileno, los que presentan “Z” inferiores a 1,81 y como tal enfrentan una complicada situación financiera son Colo Colo, Universidad de Chile, Wanderers, Everton, O’Higgins y Audax Italiano”, afirmó Torres.

Liquidez, solvencia y rentabilidad

Según el análisis del magíster y MBA, “en general los clubes presentan una adecuada liquidez, lo que nos hace concluir que tienen los recursos financieros para cumplir sus obligaciones de corto plazo. Dicha liquidez es medida mediante el índice denominado razón corriente, que es representado entre la división de los activos y pasivos corrientes”.

Explicó que “la familia de índices que presenta una mayor atención, lo constituyen los denominados índices o razones de solvencia y rentabilidad. El primero muestra el nivel de endeudamiento de los clubes, expresado esta situación en la razón deuda/patrimonio. Esta muestra la proporción de la deuda (con terceros) en la estructura de financiamiento respecto al patrimonio de la misma. Clubes como Colo Colo y Universidad de Chile tienen índices superiores a 1,5 veces, lo que se traduce en concluir que su deuda con terceros (obligaciones financieras, proveedores, etc.) es superior en 1,5 a su patrimonio. En el caso de Everton de Viña del Mar, dicha proporción es superior a las 3 veces”.

La otra dimensión del análisis lo constituye la rentabilidad. Torres indicó que estos índices son construidos generalmente a partir de las utilidades o ganancias de las empresas y son comparadas con otros parámetros. En el caso de la rentabilidad, esta es determinada mediante los índices de rentabilidad sobre las ventas (proporción de los ingresos que son finalmente utilidad), sobre el patrimonio (rendimiento de los recursos netos de la empresa) y sobre la inversión (rendimiento de los activos totales en un período).

“Todos estos índices son bastante bajos en el caso de los clubes de la primera división. A modo de ejemplo la rentabilidad sobre las ventas promedio para el año 2019 es de 0,01, es decir de los ingresos obtenidos solo un 1% se transforma en utilidad o ganancia final. Para este punto en particular, cabe destacar la poca diversificación de los ingresos, pues ellos son en su gran mayoría aportados por el Canal del Fútbol”, destacó el académico de la UV.

