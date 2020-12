Goleador empedernido

A los premios colectivos obtenidos por el Bayern se les unen también los individuales de sus futbolistas. En ese apartado, Lewandowski era el más indicado para llevárselos.En los dos más importantes, además, la Champions y la Bundesliga, fue el máximo goleador.A falta del Balón de Oro, suspendido este año por France Football, la actual edición del The Best adquiría una dimensión especial. Además, se considera el premio más “democrático” de todos, pues participan casi todos los actores del mundo del fútbol.

El triunfo de Lewandowski venía cocinándose desde hace ya años. En el Dortmund dejó claro que era un delantero como para conquistar Europa y rápido se dio cuenta el Bayern, que se lo birló a su gran rival alemán. Con la camiseta roja del Bayern fue mejorando cada año hasta culminar un 2020 inmejorable. Nadie puede discutir que con sus goles hizo de los bávaros un conjunto aún más potente de lo que ya de por sí son.

La irrupción tardía del polaco también implica desplazar a Messi y Cristiano, algo impensable hasta hace no mucho tiempo. En 2018, año del Mundial, Modric ya logró desbancarlos de lo más alto del The Best. Ahora es Lewandowski quien se corona nuevo rey, algo muy meritorio pues en tres de las cuatro ediciones concedidas hasta ahora habían salido triunfadores o Cristiano (2) o Messi (1). El argentino, de hecho, defendía la corona.

El Puskas, para Son

El surcoreano del Tottenham Heung-Min Son se llevó el premio Puskas al mejor gol del año. El delantero de la Premier obtuvo ese reconocimiento tras su golazo al West Ham marchándose de todos sus rivales desde fuera del área. Por detrás de él quedaron en la votación Luis Suárez, por un gol de tacón con el Barça, y el uruguayo De Arrascaeta, de Flamengo.

/