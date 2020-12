La semana pasada Carlos Díaz se convirtió en el nuevo presidente del Colegio de Profesores. Díaz lleva décadas como dirigente gremial. Primero en sindicatos ligados a la educación, y luego como parte de la directiva del Colegio de Profesores en la Región Metropolitana, la cual presidió en el último periodo.

Según el nuevo presidente, su foco siempre ha estado en lo gremial y en lo social. Su lista era la de continuidad del trabajo realizado por su antecesor, Mario Aguilar. Espera mantener la misma firme postura: A clases no se vuelve hasta que estén las condiciones.

¿CUÁL SERÁ SU PRIMERA GESTIÓN EN EL CARGO?

—Por estatuto asumimos el 11 de enero. Aunque igual uno ya está trabajando en los temas pendientes. Somos la lista de continuidad del actual colega Mario Aguilar. Por lo mismo, creemos que tenemos que mantenernos trabajando en esa misma línea. Mientras no estén las condiciones se debe garantizar que las comunidades educativas no se infectarán. No podemos volver atrás ni llevar a estas comunidades a una situación de peligro que puedan significar vidas humanas. Por eso nos parece clave seguir con la postura que hemos tenido. No olvidemos que en mayo de este año el ministro pretendía volver a clases presenciales, después el Presidente también. Pero nuestra posición ha sido clara y firme y seguiremos igual. No se volverá hasta que estén las condiciones.

