“No le encuentro ningún sentido la medida”. Esa es la opinión que tiene el CEO de Cencosud, Matías Videla de la restricción a los supermercados para vender de forma presencial algunos artículos, y que fue impulsada por el gobierno hace un par de días.

Durante la presentación del inversión para los próximos tres años, el gerente general de la compañía abrió un espacio para referirse a la medida adoptada por el gobierno para intentar controlar el rebrote de la pandemia.

Sobre esto, dijo que “esto lo vivimos en otros países y en general lo que se hace es que se pone una faja para que los clientes no entre. Pero si me preguntas, no le encuentro ningún sentido a la medida porque me parece que no se beneficia a nadie sino que se perjudica al consumidor”.

En este sentido, el ejecutivo prosiguió diciendo que “pueden haber artículos importantes para una casa y uno tenga que estar esperándolo por e-commerce con todos y sus plazos de entrega. Yo creo que esto no ayuda”.

