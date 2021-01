En unos pocos años nos hemos damos cuenta que ser el mejor alumno del curso o el mejor trabajador de la empresa, es “mal visto” y considerado un peligro para el mediocre, el que no se esfuerza o el que no se supera y pretende obtenerlo todo sin aportar absolutamente nada.

Nuestro país, desde hace un tiempo, con una inmigración indiscriminada, con un aprovechamiento político a cambio o exigencias para obtener cargos internacionales inventados, se ha convertido en uno más de la región, lamentablemente nivelando hacia abajo en lo social y económico y liderando actitudes delictuales desconocidas y con índices jamás visto anteriormente.

Con un estallido social o delictual, un gobierno que no hace bien su trabajo, un congreso populista, un poder judicial que no aplica las leyes, una corrupción y faltas de fiscalización, una oposición destructiva, y más encima con un proceso constituyente, donde hasta la farándula se postula para asegurar un sueldo millonario, y no siempre con los conocimientos necesarios, la verdad es que hemos sido aplastados por personajes de sagas de cine de ficción.

Cuando se señala que los ricos están sacando sus dineros rumbo a EEUU, porque se cambian las reglas, o no existe seguridad de protección de sus instalaciones, o en definitiva cuando no hay mano firme ante un terrorismo y narcotráfico, estamos en el peor de los mundos, en medio de una pandemia feroz, que nos quita el trabajo, la salud y la vida.

Dicho lo anterior, si esos inversionistas que se llevan sus dineros a otros destinos, nos indican que nos dejan sin trabajo, no existen cotizaciones, sin cotizaciones no existe ahorro previsional, sin ahorros obligatorios no habrán pensiones y con retiros del primer y segundo 10% de los afiliados a las AFPs, que futuro les espera a esos “jóvenes soñadores” que creen que es obligación obtenerlo todo sin ningún esfuerzo y muchas veces con el aval de partidos antidemocráticos, que sólo creen y promueven la violencia como forma de cambiar las cosas.

No se pueden destruir las instituciones previsionales, si no se ofrece algo mejor, no se puede reducir gastos estatales si se ha aumentado los congresistas, no se puede pensar en tener buenas pensiones si no hay consensos para una reforma previsional, no se puede engañar a las personas diciendo que una nueva constitución arreglará todos los males que aquejan al país. El prestigio de un país se logra con seriedad, acuerdos y requiere tiempo. Sin embargo, el desprestigio vende, se difunde y llega rápidamente destruyendo confianzas y empobreciendo a los ciudadanos.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional