Los fanáticos de la criptografía han desechado las advertencias del inversor multimillonario y del CEO de Berkshire Hathaway, tras lograr que el precio de Bitcoin -y de otras criptomonedas- subiera hasta un 350% para alcanzar máximos históricos el año pasado.

Aquí están las mejores citas de Buffett sobre Bitcoin y el cripto, editadas y condensadas para mayor claridad, que brindó en diversos medios de los Estados Unidos, entre ellos CNBC. El Bitcoin cotizaba a USD 36.815 poco después de las 11 hora argentina, después de haber tocado los 40.000 dólares a principios de año.

1. “Las criptodivisas básicamente no tienen valor y no producen nada. No se reproducen, no pueden enviarte un cheque, no pueden hacer nada, y lo que esperas es que alguien más venga y te pague más dinero por ellas más tarde, pero entonces esa persona tiene el problema. En términos de valor: cero”.

2. “Es ingenioso y el blockchain es importante, pero Bitcoin no tiene ningún valor único, no produce nada. Puedes mirarlo todo el día y no vienen pequeños Bitcoins ni nada de eso. Es una ilusión básicamente”.

3. “Si tú y yo compramos varias criptodivisas, no se van a multiplicar. No va a haber un montón de conejos sentados frente a nosotros. Sólo se van a sentar ahí. Y tengo la esperanza de que la próxima vez te excites más después de que te haya comprado si a ti y luego me excite más y te lo compre. Podríamos sentarnos en la casa solos y podríamos seguir subiendo el precio entre nosotros. Pero al final del tiempo hay un Bitcoin sentado allí y ahora tenemos que encontrar a alguien más. Llegan a su fin”