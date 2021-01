Aunque con sus actuaciones Ben Affleck ha logrado llamar la atención de millones, su adicción al alcohol también ha dado mucho de qué hablar; ahora él mismo se ha sincerado con respecto a esta experiencia.

Esta terrible adicción le causó problemas en su matrimonio con su ex esposa Jennifer Garner, y durante una charla volvió a tocar el tema.

En el podcast Chatter de The Hollywood Reporter’s Awards, el actor de Argo dijo: “Comencé a beber demasiado en la época de la Liga de la Justicia, y es algo difícil de enfrentar y tratar”.

“Si supieras cuántos actores, directores y escritores son alcohólicos o compulsivos de alguna manera, quiero decir, es la cosa más común del mundo en Hollywood”, continuó diciendo.

“¡He trabajado con actores que aparecieron borrachos! Y ese no era yo. Bebí solo en mi sala de estar y me desmayé. Pero me volví sobrio”. Continuó revelando que ahora ha estado sobrio por un buen tiempo y se siente “tan saludable y bien como nunca me he sentido”.

“Me tomó un poco de tiempo conseguirlo, tuve algunos deslices, como la mayoría de la gente, pero ahora me siento muy bien”, señaló.

/gap