La idea original de los senadores de oposición, oficialistas y el gobierno, era poder llegar a un acuerdo en la reforma previsional este mes, para que antes de que termine el año legislativo se pueda votar el tema en general, con o sin acuerdo.

Sin embargo, todo apunta a que eso finalmente no va a ocurrir, y los mismos parlamentarios señalan que este tema ya quedó para marzo. Ello, principalmente por la agenda en el Senado, aunque desde la oposición también dicen que se debe a la salida del ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

El senador Rodrigo Galilea, dice que “desde este martes y hasta el jueves estamos citados durante las mañanas y tardes a sesiones de sala, y hay bancadas que ya anunciaron que no van a permitir sesionar en paralelo a ninguna Comisión. Entonces, en ese escenario, si tengo que adivinar, quedamos para marzo irreversiblemente. Con esas restricciones vigentes, estamos fritos”.

La senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) también cree que el tema ya quedó para marzo. “Eso, en el contexto que la tablas de las sesiones ya están fijadas y se termina el año legislativo”, puntualiza la senadora.

Tras ser consultada respecto a si cree que este tema puede quedar zanjado esta semana, la senadora Carolina Goic (DC) comentó que “es muy difícil, cuando a pesar de nuestra disposición como oposición, en el gobierno cambia el interlocutor”. En esa línea, agregó que “la salida de Briones por su candidatura significa un retroceso del cual el gobierno se tiene que hacer cargo”. Asimismo, la senadora DC añadió que “ya no hay más sesiones de Comisión esta semana porque tenemos sesiones de sala mañana y tarde”.

El presidente de la Comisión de Trabajo, senador Juan Pablo Letelier (PS), en un punto de prensa señaló que “recientemente los senadores de oposición, la UDI y RN, se comprometieron con el gobierno en abrir un periodo de diálogo para llegar a un acuerdo marco, eso tenía plazo de cierre el día de mañana (hoy). Frente a ello, no tenemos más que constatar que ha habido un revés, que el gobierno ha dejado botado, en particular el ex ministro de Hacienda, dejó botada la reforma de pensiones, y veremos si con el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, a quien le deseamos éxito, se puede generar un nuevo espacio para esta reforma que millones de chilenos esperan”.

¿No se vota hoy entonces? “Para jugar tenis se necesitan dos, uno de los jugadores se fue de la cancha, apurado, tuvimos un revés, no tenemos interlocutor en el gobierno, la reforma de pensiones requiere que el ministro de Hacienda esté presente”, puntualizó Letelier.

