El uso del teléfono celular se ha vuelto indispensable en nuestra vida cotidiana; desde jugar al casino online a comunicarnos al instante con una persona en cualquier lugar del mundo, ya casi no hay cosas que no podamos hacer usando nuestro smartphone. Sin embargo, una de las principales preocupaciones del uso y adquisición de estos teléfonos es la huella que dejan en el medioambiente. La cantidad de desechos electrónicos que producen estos dispositivos al año podría triplicarse en un futuro no tan lejano y, por esta razón, ya existen compañías que promueven el consumo de smartphones sostenibles, teléfonos diseñados para aumentar su vida útil y reducir, de esta manera, la contaminación que producirían sus desechos. ¿Cómo son los smartphones sostenibles?

Fairphone

Fairphone es una empresa holandesa cuya misión es desarrollar teléfonos que reduzcan el impacto negativo que tienen estos dispositivos en el medioambiente. Por esta razón, la compañía diseña smartphones que tengan una vida útil más larga y contengan piezas que sean fácilmente reemplazables, en caso de que el teléfono requiera reparaciones. De esta manera, la cámara, la pantalla y la batería, es decir, las tres piezas que suelen desgastarse más rápido, son componentes independientes que se reparan individualmente. Los teléfonos de Fairphone, además, están fabricados con elementos reciclados para reducir aún más el impacto ambiental negativo. La compañía alienta a los usuarios a entregar los teléfonos que ya no utilizan a fin de que puedan aprovecharse al máximo todas sus partes en la fabricación de nuevos dispositivos.

Teracube

Teracube es una compañía que promueve la reparación de sus teléfonos celulares a través de una garantía que tiene vigencia durante 4 años. De esta manera, anima a los usuarios a no reemplazar sus smartphones si alguno de sus componentes se rompe; la garantía cubre cualquier reparación de manera gratuita, sin importar cuál sea el daño. La filosofía de esta empresa proviene del impacto que tiene en el medioambiente la fabricación de teléfonos celulares y la necesidad de que el usuario mantenga un dispositivo el mayor tiempo posible para contrarrestar dicho impacto. Los teléfonos de Teracube están fabricados, además, con materiales reciclados y tienen armazones biodegradables.

Shift

Shift es una empresa alemana que se especializa en teléfonos que pueden repararse fácilmente; sus modelos incluyen un destornillador para desarmar el dispositivo y acceder a sus componentes para hacer las reparaciones. Cabe destacar que estos smartphones también están fabricados con policarbonato reciclado y otros materiales reutilizados.

El uso que le damos a los teléfonos celulares repercute negativamente en el medioambiente y, por esta razón, cada vez son más las empresas dedicadas a fabricar smartphones sostenibles. Fairphone, Teracube y Shift son algunas de las compañías que se especializan en el diseño de teléfonos desarrollados con componentes reciclados y que, además, promueven el uso prolongado de estos dispositivos. Más fáciles de reparar que los teléfonos tradicionales, estas empresas buscan reducir el impacto negativo que la fabricación de teléfonos celulares tiene en el medioambiente.