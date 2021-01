Con una reunión con el titular de la Comisión de Trabajo del Senado, el socialista Juan Pablo Letelier, el Presidente Sebastián Piñera intentó asumir las riendas de la negociación con el bloque opositor para destrabar la reforma previsional entrampada en dicha instancia parlamentaria.

Sin embargo, pese a la intervención presidencial aún no sale humo blanco, las partes siguen lejos de llegar a un consenso y la salida de Ignacio Briones del ministerio de Hacienda en plena recta final de las tratativas solo vino a complicar las cosas y esfumó el plazo del 31 de enero que ambas partes se habían autoimpuesto para llegar a un acuerdo.

Letelier fue enfático en que en la oposición “no vamos a retroceder” en que el 6 por ciento de cotización adicional que se propone en la reforma vaya en su totalidad al nuevo pilar solidario.

Según Letelier, “la propuesta de la oposición es la que más aumenta pensiones” y “el oficialismo sabe que nuestra propuesta es matemáticamente más sólida, es la que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha aplaudido, porque va de acuerdo a sus lineamientos”.

La propuesta opositora choca con la propuesta del Ejecutivo que pretende derivar un 3% al sistema de reparto y el otro 3% a las cuentas individuales. Pese a que han trascendido por la prensa otras posibles fórmulas, nada es oficial, el Gobierno no ha variado dicho planteamiento y no ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta para facilitar el consenso.

Letelier recordó que Piñera en varias ocasiones ha señalado que ‘el sistema de pensiones requiere cirugía mayor’, por lo que lo exhortó a cumplir su palabra. “Ahora que el Presidente ha querido meterse en este tema directamente dado el fracaso de la experiencia con el episodio Briones, donde hubo un retroceso y en Chile Vamos se abandonó la idea de avanzar en un acuerdo, espero que haga valer su palabra”, indicó.

A juicio de Letelier, “eso significa condiciones necesarias para avanzar a un sistema mixto; queremos saber si vamos a hacer cirugía mayor, o vamos a hacer como gatopardo, en que todo cambia para que nada cambie”.

Para fundamentar su posición, el presidente de la Comisión de Trabajo planteó además que la única forma de mejorar las pensiones es agregar más recursos al pilar solidario y “junto con crear el pilar de seguridad social, respecto al 10 por ciento (pedimos) que uno pueda elegir si lo administra un ente público o un ente privado, pero Chile Vamos y el Gobierno no han estado dispuestos a abrirse a eso (…) por desgracia, algunos quieren que lo sigan administrando las AFP con el mismo sistema de abuso que hay allí”.

Respecto a los plazos que se manejan, y el aplazamiento de un eventual acuerdo para marzo, Letelier indicó además en Radio Universo que “en el Gobierno los que estaban en contra del proyecto, aprovecharon la coyuntura para retrasarlo”.

Y a su juicio la gran cuota de responsabilidad en esto la tiene el ahora precandidato Ignacio Briones. “El episodio Briones no solo estancó el tema (pensiones). Dimos un pie atrás… hace 3 semanas el oficialismo se abrió a una conversación y respetar el plazo para el cambio estructural del sistema, pero eso cambió, señala ha sido muy frustrante esta irresponsabilidad del ministro Briones, que abandona el barco y genera que el oficialismo abandone la voluntad de acuerdo. Está complejo el panorama”, añadió.

Ayer, tras reunirse con el senador Letelier, y luego de promulgar la Ley Fogape 2.0, Piñera comentó la marcha de la entrampada reforma previsional, comentó que “nos habíamos fijado el mes de enero como un plazo para poder llegar a un acuerdo. Yo me acabo de reunir con el senador Juan Pablo Letelier para conversar sobre estos temas y yo tengo confianza de que vamos a lograr un acuerdo y le vamos a mejorar las pensiones a esas 800 mil personas de clase media, mujeres, que sin duda necesitan una pensión más digna, una mejor pensión”.

Sin dar detalles, y apuntando a la negociación que ahora deberá asumir el nuevo ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, Piñera añadió que “el Gobierno mantiene su compromiso y vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr un acuerdo en el Senado que nos permita mejorar las pensiones a todos los actuales y futuros pensionados de nuestro país”.

La visión de la próxima presidenta

En tanto, la próxima presidenta de la Comisión de Trabajo, senadora Carolina Goic (DC), volvió a cuestionar al Gobierno por la “poca seriedad” de las negociaciones. “Desde la oposición hemos tenido toda la voluntad de conversar y si no se llegó a un acuerdo en este mes, fue por culpa del Gobierno, fue por el cambio de un interlocutor clave que prefirió la campaña presidencial y dejar botada la discusión en materia del acuerdo de pensiones. El Gobierno tiene que hacerse cargo, nuestra disposición está, la propuesta está sobre la mesa, lamentablemente los que pierden una vez más son los actuales pensionados”, indicó.

Goic añadió que “yo pediría a raíz de la conversación con el Presidente, el Presidente sabe cuál es nuestra propuesta, el Presidente sabe lo que opino yo respecto de lo que hay que hacer para tener un nuevo sistema de pensiones. Entonces más que hacer nuevos anuncios y nuevos llamados, es un mínimo de seriedad”.

En declaraciones que recoge Emol, la parlamentaria añadió que “un acuerdo marco no se puede sacar el último día a la carrera con cambio de ministro de Hacienda de por medio. Sentémonos en marzo con calma y la apertura a entender que aquí lo que necesitamos no es más AFP, no es más de lo mismo, sino que un nuevo componente de capitalización colectiva como hemos planteado”.

“¿Qué espero yo a partir de marzo? que él (el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda) pueda sentarse a la mesa, asumir la negociación y ¿por qué? porque la reforma de pensiones implica comprometer recursos fiscales”. Y agregó que se requiere “un mínimo de seriedad” y “tener al ministro de Hacienda, quien maneja la billetera fiscal, dando sustento al presupuesto, al financiamiento de la reforma, de dónde salen esos recursos”, añadió.

