Aunque especialistas en economía afirman que no existe una inflación en dólares los venezolanos la sienten igual porque la hiperinflación que hay en el país también ha tocado los bolsillos de quienes recibían remesas, pues comentan que compran menos o tuvieron que disminuir cantidades para que les alcance el dinero.

El economista Leonardo Buniak asegura que al no ser el dólar la moneda oficial venezolana no se genera inflación en dólares. “Técnicamente no existe inflación en dólares, pero se siente igual por la hiperinflación. Cada vez un dólar en el país compra menos que antes”, señala la nota de 2001.

Buniak destacó que en la actualidad se debe disponer de más dinero para comprar los mismo productos.

“Hoy se requieren $4 o $5 más para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que se compraban hace un año”, señaló el economista.

También explicó que cada vez que se hace el cambio de dólares a bolívares estos rinden menos por la hiperinflación en Venezuela.

“El bolívar perdió poder de compra pero en consecuencia también el dólar lo perdió porque ahora se requiere utilizar más dólares para comprar la misma cantidad de bienes que hace un año”, añadió.

Recalcó que el poder adquisitivo de quienes reciben remesas disminuyó en más de un 75%.

