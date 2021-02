Patricio Galaz, uno de los grandes goleadores de Cobreloa en su historia, asumió el cargo de director deportivo del club hace pocas semanas, con la misión de encontrar un técnico que se haga cargo del equipo durante esta temporada con la misión de volver a primera división.

El ex seleccionado nacional reconoció que ya está en marcha esta búsqueda y que existe un candidato principal. “La verdad es que cuando llegué al club había dos nombres: (Luis) Marcoleta y (Rodrigo) Meléndez. Nunca hubo otros. Todos sabemos que Marcoleta es el entrenador más exitoso de los últimos años, que ha ascendido con cinco equipos. Mi otro candidato siempre fue Kalule, que fue el técnico que mejor rendimiento ha obtenido en el club y el que estuvo más cerca de subir con Cobreloa (en 2018), y que lamentablemente se tomó la decisión de que no continuara”.

No obstante, Galaz confirmó que Meléndez es el elegido. “Hay muchos técnicos buenos en Chile, pero es complicado porque no todos tienen la capacidad para dirigir a Cobreloa en Primera B. Ya me he decidido por uno, que quiere venir al club, que queremos que esté acá, y faltan algunos detalles y un par de días para tomar la decisión”, reflexionó.

Rodrigo Meléndez tuvo un rendimiento casi perfecto en su primer paso. El 2018, el ‘Kalule’ asumió el cargo cuando el equipo estaba a mitad de tabla, en el puesto 12º, a tan solo cuatro lugares del descenso. Finalmente, terminaran segundos, perdiendo la final por el ascenso ante Cobresal por 4-3 en el global.

El ex volante de Colo-Colo se desempeña actualmente como director técnico de Deportes Colina y se espera que en los próximos días se pueda desligar de la institución.

Por Ignacio Soto Bascuñán