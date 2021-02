Nuestro país, siempre lidiando con tragedias frecuentes, como terremotos, tsunamis, incendios, aluviones, en que agregamos una invasión de inmigrantes ilegales por el norte, con un terrorismo en la zona de la Araucanía, con ningún respeto a la autoridad encargada de la seguridad, y una violencia sin solución, más encima con personas con intereses de ser “constituyente” con el fin de recibir suculento ingreso mensual, claramente estamos en el peor de los mundos.

Si agregamos la cantidad de candidatos para optar al cargo de presidente de la república, no podemos pretender mejorar los diferentes temas que son prioridad, como en primer lugar el tema del covid-19 y también las pensiones de nuestro país. Se dice mucho de hacer un sistema con cuentas nocionales, como lo utilizan algunos países europeos, se trata de una fórmula para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que se utiliza en Suecia, Letonia o Polonia, y que se contrapone con un sistema de reparto que está quebrado en todas partes.

Cabe señalar, que el ahorro del 10% que es obligatorio para todo trabajador afiliado a una AFP, está destinado “exclusivamente” para tener un ingreso para la vejez por edad, también para los otros 3 tipos de pensiones, como es pensión de invalidez, pensión anticipada y pensión de sobrevivencia. Sin embargo, los retiros previsionales, han cambiado las reglas, se ha trasgredido la constitución “ y la culpa no era mía” … si del que permitió abrir la ventana que hoy no pude cerrar.

Se dice de instalar una pensión básica universal, eso significa que es financiada con los impuestos de todos nosotros, pero también es injusto que el que tiene menos tenga que financiar por igual junto al que tiene más. En nuestro país, ninguna persona o entidad, ni el gobierno de turno, ni la oposición, ni el congreso, ni siquiera en una futura nueva constitución, puede garantizar una “pensión digna” aunque esté escrita, ya sabemos que lo que se firma con la mano se borra con el codo, es cosa de leer los cambios que se han hecho a la constitución actual, con la firma de quienes desconocen aquello, después de haber celebrado alzando las manos.

Dicho lo anterior, el ahorro previsional siempre su objetivo fue tener un ingreso para la vejez, y en ningún caso se podía hacer retiros y menos con otros fines. Estamos claros, que vivimos una pandemia, algo excepcional a nivel mundial, sin embargo, los populismos han hecho que se trasgredieran las leyes, que algunos por necesidades no satisfechas por quienes nos gobiernan, pero también por ganar votos, han distorsionado ese esfuerzo de años y se usa como un dinero fresco para hoy y con la deuda más grande que se verá reflejada en la vejez, cuyo precio será la pobreza extrema de ese joven o de ese adulto, que agotó ese ahorro y que no pensó en el mañana cuando llegue la vejez y no existan los recursos del estado para todos.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com