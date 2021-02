Dentro de los 80 proyectos que el gobierno fijó como prioritarios para 2021, está el conocido como Sala Cuna Universal. El Ejecutivo quiere acelerar esta iniciativa y por ello en marzo lo reactivarán con fuerza para buscar un acuerdo con la oposición.

Pero este trabajo no parte de cero, ya que durante los últimos meses del año pasado el Ministerio de la Mujer, junto al de Trabajo, formó una mesa técnica para buscar alternativas con el propósito de destrabar la propuesta que ya lleva cerca de dos años y medio en el Congreso.

Además, al incluir gasto público, el proyecto también debe ser revisado por el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, lo que debería producirse en marzo. Es una de las prioridades de la cartera.

El segundo punto es la universalidad que se le dé. Una de las principales críticas de la oposición y las razones del poco avance que ha tenido el proyecto, es justamente que no es universal, puesto que considera solo a las madres que ya tienen empleo, por ende, no facilitaría la búsqueda de trabajo. Además, excluye a quienes no tienen contrato de trabajo y a las madres universitarias. También si la jornada de trabajo es inferior a 12 horas semanales no tendrá derecho a acceder al beneficio. Y si es igual o superior a 12 horas semanales, pero inferior o igual a 30 horas semanales, tendrá derecho a dos tercios del monto total. Sobre esta materia se están buscando fórmulas para ampliar la cobertura.

