José Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que agrupa a cerca de 500 sindicatos a nivel nacional congregados en 16 federaciones, asegura que tras casi un año de pandemia, el sector informal pasó a ocupar el primer lugar en Venezuela, debido a que el 70% de la población económicamente activa vive del rebusque o el emprendimiento, por la destrucción masiva del aparato productivo nacional.

“Este gobierno no tiene capacidad económica para pagar un salario como corresponde tal como lo establece la Constitución en el artículo 91 que habla que el salario debe ser equiparado como base en el valor de la canasta alimentaria que hoy ronda los 300 dólares. La realidad es que Maduro no respeta ni siquiera los parámetros internacionales para decretar el salario mínimo tal como lo señala el Banco Mundial que establecen que se considera una persona en pobreza extrema cuando gana al menos 1.90 dólares diarios, es decir 57 dólares mensuales”, exclamó.

¿Por qué la CTV no se reunió con la Asamblea Nacional dominada por el chavismo en un diálogo tal como ha aceptado Fedecámaras?

No estamos en contra del diálogo, rechazamos es la manera como se ha convocado. Fedecámaras fue a esa reunión respetando las condiciones, ellos tienen que defender sus intereses luego verán si tendrán resultados. La CTV se enteró de ese diálogo por los medios de comunicación, no fuimos informados formalmente ni siquiera por el sector privado con el que mantenemos un diálogo bipartito y eso demuestra que no hay interés real de solucionar los problemas del país.

¿Los sindicatos que se reunieron con el gobierno representan a la mayoría de los trabajadores de Venezuela?

No. El gobierno cree que hablando con organizaciones que se han dividido, o con personas que incluso no representan a ninguna organización lograrán la foto a conveniencia, pero saben que es un engaño.

¿Pretende el gobierno bajarle el volumen a las denuncias hechas en la Organización Mundial del Trabajo (OIT), sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se han cometidos contra los trabajadores en Venezuela?

Eso es evidente. Hay una Comisión de Encuesta que vino en el mes de julio 2019 y se pronunció en septiembre. Fue el pronunciamiento más contundente de la OIT en 100 años. Vinieron a corroborar las denuncias que se han venido haciendo de persecución, encarcelamiento, acoso laboral, salarios de miseria contra la clase trabajadora y eso se dejó claro en un informe de 249 páginas donde están todas las recomendaciones que el gobierno no ha cumplido. Ellos pretenden ir allá y decir que están hablando con empresarios y trabajadores cuando los diálogos son falsos.

