Al analizar los fundamentales del petróleo, los traders deben evaluar la demanda desde un punto de vista regional. En los últimos años hemos escuchado con frecuencia que la India no será un actor importante en el futuro de la demanda debido a algunos planes de energía limpia aún no aclarados. No haga caso a estos comentarios.

Hoy en día, la India es un importante consumidor de petróleo y productos petrolíferos, y se convertirá en un consumidor aún más importante en los años venideros. A pesar de la atención de los medios de comunicación centrada en el crecimiento de la energía limpia, los traders tienen todas las razones del mundo para creer que la demanda de petróleo de la India crecerá significativamente más que la demanda de petróleo de cualquier otro país en esta década. Por lo tanto, todos los traders deberían estar atentos a la India y su demanda.

Ha habido, y seguirá habiendo, muchas charlas sobre la transición de la India hacia la energía limpia. Un artículo reciente de Bloomberg que cubre la publicación de un informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre las perspectivas energéticas de la India se ha titulado, “La India tiene que gastar 1,4 billones de dólares más en el cambio hacia la energía limpia”. Esos 1,4 billones de dólares podrían dividirse en 20 años, pero aun así serian 70.000 millones de dólares al año. Ésta cifra no es razonable, y asciende hasta un 70% más de lo que querrán los responsables de la política monetaria actual de la India. Tales planes y objetivos son totalmente ilusorios.

En 2019, la India fue el tercer mayor consumidor de petróleo y productos petrolíferos, después de Estados Unidos y China. La demanda de ese año alcanzó los 4,9 millones de barriles al día, pero muchos creen que habría sido aún mayor si la recesión económica no hubiera obstaculizado el crecimiento de la demanda.

Por Ellen R Wald, PhD en Investing.com para La Patilla

