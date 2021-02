Citibank transfirió por error 500 millones de dólares a prestamistas y no podrá recuperarlos

Un juez federal determinó el pasado 16 de febrero que Citigroup Inc. no tiene derecho a recuperar 500 millones de dólares que transfirió por error a los prestamistas de Revlon Inc., en lo que llamó “un error bancario de naturaleza quizás sin precedentes y magnitud.”