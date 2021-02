El 15 de diciembre de 2020 y el 29 de enero de este año, dos proyectos de ley —ambos impulsados por parlamentarios de extrema izquierda— que buscan impulsar un nuevo retiro de los ahorros previsionales fueron ingresados al Congreso. Dichas iniciativas autorizan un tercer retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual, con un monto mínimo de 35 UF y un máximo de 150 UF. Además, establecen que esos dineros no serán tributables y que deberán ser acreditados en un período de hasta 15 días en las cuentas de cada beneficiario. Pese a las similitudes entre las dos iniciativas, la propuesta presentada por el congresista Mulet extiende el beneficio para los pensionados por renta vitalicia y agrega un bono de reconocimiento a ser pagado por el Gobierno, con el fin de reponer los montos desembolsados. El nivel de sofisticación de este tipo de propuestas aumenta, pero dicha evolución no las hace más justificadas.

Aunque la tramitación de estas mociones se vio interrumpida por el receso parlamentario de febrero, se prevé que su discusión sea retomada desde el mes siguiente. No obstante, desde ya el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ha sido enfático en declarar su oposición a un nuevo retiro de los fondos previsionales, señalando que la medida es altamente regresiva, incapaz de ayudar a los sectores más vulnerables y contraria a la reforma previsional que se demanda. Por de pronto, cerca de tres millones de personas que hace un año contaban con ahorros previsionales, hoy día tienen sus cuentas en cero. Los esfuerzos, entonces, deberían estar puestos en buscar alternativas para ayudar a estas personas a reconstruir sus ahorros previsionales. De este modo, un tercer retiro solo empeora las cosas.

Precisamente, luego de la aprobación de los dos retiros previsionales, la disminución en los saldos de las cuentas individuales es significativa. De acuerdo con cifras reportadas por la Superintendencia de Pensiones, correspondientes al 12 de febrero, al menos 10,3 millones de beneficiarios habrían accedido al primer retiro, lo que implicó el desembolso del sistema de US$ 19.809 millones. En lo que respecta al segundo pago, 7,1 millones de personas habrían solicitado el beneficio, con la liquidación de US$ 14.435 millones adicionales. Así, mientras los pagos por ambas medidas ascienden a la increíble suma de US$ 34.244 millones (más del 10% del PIB), varios millones de personas han quedado sin saldo en sus cuentas individuales. No cabe duda, entonces, que de aprobarse un tercer retiro de los ahorros previsionales, no solo las pensiones futuras seguirán presionadas, sino también la legitimidad del sistema de seguridad social en su conjunto.

Lo anterior, por supuesto, está ofreciendo desde un tiempo a esta parte la oportunidad para quienes intentan impulsar una reforma previsional técnicamente deficiente e incluso improvisada. Este es un tema de la mayor complejidad, en donde el diagnóstico técnico apunta a cambios graduales y alerta sobre las consecuencias de errores menores. Y es que una cosa fue el error político y social de haber permitido los dos primeros retiros y otra muy distinta es desmantelar el sistema previsional. Lo segundo multiplicaría las consecuencias negativas de lo primero varias veces.

Desde esta perspectiva es que preocupa la impetuosa búsqueda por alcanzar acuerdos sobre la base de criterios e ideas que representan retrocesos. Esto, es necesario reconocerlo, incluso permeó al propio Gobierno durante el 2020. Entre los elementos más inquietantes se encuentra la inclinación por construir un sistema de reparto financiado con un impuesto al trabajo. Ingeniosamente, ello se ha conformado sobre un relato de solidaridad equivocado (transferencias entre generaciones), que busca dejar en segundo plano la evidente insostenibilidad de la idea. Existe, claro, consenso en la necesidad de aumentar las pensiones solidarias, pero hay mejores formas de financiarlas que un impuesto al trabajo.

En paralelo, se extrañan mayores convicciones acerca de que los aportes previsionales sean dirigidos a las cuentas de las personas. El Gobierno y su coalición deben defender con decisión esta idea central. Dada la enorme cantidad de cotizaciones extraídas, lo primero debe ser ayudar a las personas a reconstruir sus ahorros para la vejez.

Editorial del diario El Mercurio

