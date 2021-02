Son muchos los que esperan con ansias las vacaciones de verano. Ya sea en la playa, en las montañas, en el campo o incluso afuera del país. Muchos quieren salir a relajarse dado el extenuante año que acaba de pasar.

Sin embargo, nuestra ausencia puede convertirse en la ocasión perfecta para que ladrones hagan de las suyas. Es por esto que Felipe Rojas, Gerente de Marketing de ADT, entrega algunos consejos para evitar pasar un mal rato al regreso de nuestras vacaciones.

Dejar todos los accesos bien cerrados: Si bien este consejo suena evidente, es esencial revisar varias veces que puertas, ventanas y cualquier acceso a la casa estén bien cerrados. Es ideal si lo revisa más de una persona, ya que un descuido así podría hacernos vivir una verdadera pesadilla. En caso de que alguien deba entrar a la casa mientras no nos encontramos, lo ideal es dejar la llave en su poder y evitar esconderla en buzones, mecetas, limpia pies u otros. Los ladrones saben perfectamente de estos escondites, lo que los vuelve completamente inseguros.

Si tienes alarma, no olvides conectarla: Es verdad que por sí sola no es 100% efectiva, sin embargo, puede ser esencial a la hora de dar aviso a los vecinos o a las autoridades acerca de que nuestro hogar ha sido vulnerado. Para esto, lo ideal sería contar con un sistema de monitoreo permanente que pueda verificar las activaciones. Para quienes hayan llegado a una nueva casa, es importante destacar que no se debe confiar en los sistemas que hayan dejado los antiguos dueños o arrendatarios. Los sistemas heredados podrían no haber contado con las mantenciones correspondientes, por lo que su funcionamiento muchas veces podría ser defectuoso. Además, es importante verificar que el sistema que tengamos dentro de nuestro hogar, se adecúe al grupo familiar, al sector en el que nos ubicamos, entre otros. No es lo mismo una casa con niños que sin ellos, o tener un auto en lugar de dos. Todos estos aspectos son esenciales para que el sistema funcione bien y pueda alertarnos de la manera adecuada en caso de que sea necesario.

Habla con tus vecinos: Es importante que nuestros vecinos sepan las fechas en las cuales no nos encontraremos en casa, de modo que puedan estar un poco más atentos a cualquier movimiento extraño que ocurra en nuestros hogares. Además, pueden ayudarnos a evitar señales para los ladrones: sacar la correspondencia o mantener algunas plantas regadas, por ejemplo. Por otro lado, si tienen un chat grupal, pueden coordinarse por ahí. El trabajo en comunidad es esencial para evitar la acción de los delincuentes.

No publiques tu viaje en las redes sociales: Es normal que todos queramos dar a conocer nuestras experiencias durante el verano. Sin embargo, nuestras publicaciones en redes sociales podrían estar siendo monitoreadas por delincuentes. Lo mejor es que las fotos y videos de nuestros viajen esperen hasta nuestro regreso para ser subidos a la web. De este modo nos podríamos evitar sorpresas desagradables.

Que tu casa parezca habitada: Como dijimos anteriormente, podría ser de gran utilidad que nuestros vecinos nos ayuden a recoger la correspondencia o regar algunas plantas. Pero además hoy la tecnología nos puede ayudar con otros sistemas para que nuestra casa aparente tener moradores. Existen dispositivos y aplicaciones que nos permiten programar las luces para que se enciendan a ciertas horas, por ejemplo. Esto podría ayudarnos a distraer a eventuales ladrones y evitarnos un mal rato.

No dejes objetos de valor a la vista: Un objeto de valor a la vista podría convertirse en una tentación para quien está buscando robar. Lo mejor es que todos estos objetos queden fuera del alcance de la vista de los ladrones. Las bicicletas o algunos elementos deportivos se nos suelen quedar en los patios. Es importante estar conscientes de esto y guardarlos dentro del hogar.

Contáctate con tu municipalidad: Hay algunas municipalidades que ofrecen patrullar las casas mientras no hay moradores lo que también puede servir como disuasivo en caso de que extraños merodeen tu hogar.

Estos consejos pueden ayudarnos a tener unas vacaciones más tranquilas y a poder relajarnos como corresponde al comenzar el año. Es importante tener en cuenta que durante el verano los robos en viviendas no habitadas aumentan, pero que, si tomamos las medidas correspondientes, podemos evitarlos.