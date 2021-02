Todos sabemos que, en el momento en que iniciamos nuestra vida laboral, estamos obligados a juntar ahorro obligatorio en una AFP, para cuando lleguemos a tener la edad legal, podamos pensionarnos y utilizar nuestro dinero destinado para la pensión. Sin embargo, la vida se encarga de decirnos que existen situaciones difíciles, que no podemos manejar, como es una pandemia y eso nos hace replantearnos, que tanto estábamos preparados para esta catástrofe sanitaria.

​Como podríamos imaginarnos que en algún momento tendríamos que enfrentarnos a esta situación, donde nuestro país, como todos, está sufriendo los efectos no sólo sanitarios sino también económicos, con una enorme cesantía, donde los recursos son escasos, y afecta a la mayoría de las personas.

​Así como se pretende distribuir los recursos públicos o asignarlos en prioridad que siempre debe ser la salud de todos, también debiera ser posible, que los afiliados de las AFPs, que pueden financiar su propia pensión anticipada, bajar los requisitos o eliminarlo, y en nuestro país, no tendría ningún costo para el estado, ello permitiría disminuir la cesantía, y que los propios afiliados, que están a sólo unos pocos años esperando cumplir la edad legal, financiaran con sus propios ahorros, un ingreso que es el fruto de su esfuerzo de toda una vida.

​Hay muchas personas que no acceden a ningún beneficio del estado, ni bonos, y esto no tendría costo para el gobierno, y enfrentar de mejor forma esta terrible pandemia mundial, para ello, se deben bajar los requisitos y las trabas también, es una buena alternativa, tener una pensión anticipada con ese ahorro, cuyo destino siempre fue tener una pensión para la vejez, y de esa forma no seguir desfondando los ahorros que ninguna entidad se lo devolverá y será una carga para el estado que la pagaremos todos nosotros.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com

