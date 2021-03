El lateral Yonathan Díaz fue presentado este lunes en Universidad de Chile y se transformó en el cuarto refuerzo confirmado tras Marcelo Cañete, Santiago Arias y Mario Sandoval. El jugador de 28 años aseguró que llega con la motivación de pelear el Campeonato Nacional y llegar lo más alto posible en la Copa Libertadores.

“Me lo tomo con mucha motivación el estar acá. Espero hacerlo de la mejor manera. En un equipo tan grande como la U es una obligación estar arriba y ganar títulos”, señaló el ex Unión La Calera al sitio oficial del club.

De lo primero que habló fue el hecho de reemplazar a Matías Rodríguez: “Más que una presión es una responsabilidad grande estar acá. La realidad es que Rodríguez es un gran jugador, todos sabemos las capacidades que tiene él, pero me lo tomo como una motivación grande. Con mucho trabajo, sacrificio y entregando al 100 por ciento con esta camiseta, espero ganarme un puesto”.

Por otra parte, habló del sacrificio que ha significado su carrera: “Mi carrera ha sido un vuelta larga, me tocó pasar por equipos de tercera división. Me formé en un fútbol fuerte y aguerrido, que no tiene las mismas condiciones que el profesional. Me tocó llegar acá y espero retribuirlo. Me ha ayudado mucho a forjar mi carácter. Me ha enseñado a ser humilde, a ser mejor persona”.

Finalmente, dejó un mensaje a la parcialidad azul: “Los hinchas pueden esperar que vamos a mojar la camiseta y dar todo por los colores. Vamos a dejar bien el nombre de la U en lo más alto”, cerró.

Por Ignacio Soto Bascuñán