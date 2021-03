Este 2021 aún hay muchas empresas chilenas que no dan este importante paso porque no saben cómo levantar capital privado; sienten que el proceso es complicado y casi imposible, que no podrán con la carga legal adjunta, no saben cómo armar un pitch para un inversionista, sienten que no es para ellos. Y ahí está el error: miremos el ejemplo de Estados Unidos, país donde cientos de pequeñas empresas superan esta etapa y luego “la rompen” incluso fuera de sus fronteras. Esto pasa porque hay inversionistas que creyeron en ellas y también porque los fundadores desbloquearon esa fase de crecimiento acotado al ser conscientes de su potencial de expansión.