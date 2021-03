Pablo Mouche no pudo terminar el torneo con Colo-Colo. El extremo izquierdo sufrió un pequeño desgarro para el partido ante O’Higgins y luego del empate en Rancagua, el argentino tampoco pudo estar ante la Universidad de Concepción. Ahora quedó con el pase en su poder.

Es por eso que se fue a entrenar a Argentina esperando que aparezca la posibilidad de algún club en el cual jugar este 2021. Y se le abrió una pequeña ventana para volver quizás a Boca Juniors, luego de que Eduardo Salvio se lesionara de gravedad el fin de semana y eso le permite a Boca poder incorporar un futbolista, pese a que ya cerró el mercado de pases.

Sin embargo, la condición para eso es que se desempeñe en el fútbol argentino o este con el pase en su poder. Pablo Mouche, pasó por el club entre 2005 y 2012 y se entusiasma con volver

”Una noticia triste la lesión de Salvio, yo la tuve dos veces, una en cada rodilla, le deseo la mejor de las fuerzas. Se abrió esta puertita, las esperanzas nunca se pierden, si está el llamado, yo feliz de escuchar”, comenzó diciendo en declaraciones al programa radial Boca de Selección.

El exfutbolista de San Lorenzo, afirmó: ”Hoy me encuentro con el pase en mi poder, entrenando en Argentina. Estoy abierto a escuchar cualquier interés, si es de Boca no hay duda de que me siento en una mesa a charlar en cualquier momento”, cerró.

Por Ignacio Soto Bascuñán