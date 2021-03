A un año de conocer el primer contagio en Chile, los hábitos de consumo cambiaron. Paralelamente, el retail sufrió cambios considerables, siendo uno de ellos la demanda por entregas más rápidas y eficientes. Las compras online se han incrementado exponencialmente, lo que ha significado todo un reto para la industria en relación al cumplimiento de despachos y tiempos.

A estas alturas se pueden sacar conclusiones más robustas de cómo proyectarse con fundamentos, datos y estudios de e-commerce o logística, y adelantarse a cómo podría ser la última milla hasta el 2025.

Un fenómeno a analizar es la entrada de nuevos usuarios al comercio digital en Chile. Nicolás Kunstmann, Cofounder de Drivin -plataforma que optimiza rutas para satisfacer las necesidades logísticas de empresas con operaciones intensivas de transporte- explicó de qué forma han entrado estos nuevos clientes.

“El crecimiento al comercio digital se mantendrá durante los próximos años e irá en aumento, ya que, debido a esta pandemia, entraron nuevos consumidores que provienen de sectores rurales, asi como también consumidores que estaban acostumbrados a ir a la tienda fisica y ahora por razones obvias no pueden hacerlo. De esta misma forma, la mayor penetración de internet también es un factor a considerar que ha permitido que más personas, sin importar su estatus socioeconómico, tenga accesos a compras on line desde su computador o celular. Y lo último es la entrada de millennials y de la generación Z a la base de consumidores”, enfatizó Kunstmann.

Debido a lo anterior, los compradores son más exigentes, y tanto los millennials como la generación Z que fueron creciendo en el espacio de la inmediatez, quieren todo para hoy y rápido, de lo contrario no sirve, complementó.

“Hoy, los consumidores jóvenes y adultos jóvenes están dispuestos a pagar una suma importante para que su producto pueda llegar hasta la puerta de su casa o su trabajo. Pero no en una semana más, lo quieren hoy o a mas tardar mañana. Es por esto que tantas empresas han potenciado en sus publicidades la rapidez con que se entrega un producto. La gente hoy busca comodidad, ahorrar tiempo y la idea de ir hasta una tienda física, sobre todo, donde hay que hacer filas y peligro de contagio, cada vez está más descartada por el consumidor”, analizó Nicolás Kunstmann.

Al otro lado de la vereda están las empresas, ¿cómo están viviendo este fenómeno? Desde Drivin explicaron que las grandes compañías y pymes “están invirtiendo una suma de dinero importante en tecnología, ya que comprenden que la gente necesita facilidad al momento de la compra online. También están poniendo importante atención a la logística, en la entrega de estos productos, no se pretende ahorrar dinero, sino que contratar servicios de calidad, donde confíen en que su venta llegará de la mejor forma y rapidez, y esto tiene un costo superior al de hace un par de años”.

Antes de la pandemia, en Chile se destacaban dos episodios donde las ventas por internet crecían considerablemente: el Cyber Day y el Cyber Monday. Ambos eventos colapsaban el sistema de distribución de última milla, lo que se vivio en pandemia fue un constante Cyber, que sirvio para que las empresas se dieran cuenta que nos estaban preparadas para enfrentar esos aumentos de demanda y por tanto tenian que hacer inversiones en tecnología.

Según un informe de eMarketers, las ventas en América Latina representaron cerca de US$ 68 mil millones durante el 2019. Chile es uno de los países más preparados para este tipo de comercio, pues su venta representa un estimado de 9% y tiene el mayor gasto per cápita (US$ 320) en la región, comparado con México que gasta US$ 192, Colombia US$ 155, Brasil US$ 83, Perú US$ 121 y Argentina US$ 145 per cápita anual en compras por internet.

Similar a lo anterior, según datos de Subtel, el 85% de los chilenos son usuarios de internet, cifra similar a la de los países OCDE y esto se confirma con las estadísticas, las cuales evidencian que tanto el tráfico total de internet fija como el tráfico total de internet móvil crecieron más de un 40% anual a junio del 2020.

