Lo anunciado ayer por el Presidente Sebastián Piñera respecto al aumento de la cobertura del Pilar Solidario, desde un 60% de la población a un 80%, fue precisamente uno de los temas que propuso la llamada Comisión Bravo, que fue la Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de pensiones que entregó su informe final en 2015, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

David Bravo, economista que lideró esta instancia, y actual director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, señala que le pareció bien el anuncio del Jefe de Estado en dos dimensiones: “Primero, porque creo que era importante que el gobierno explicitara que quiere hacer una reforma, más allá de que haya sido capaz o no de lograr un acuerdo, antes de hacer indicaciones. Eso me parece que fue lo que ocurrió, y creo que era fundamental hacerlo”.

¿Y la segunda dimensión?

En segundo lugar, porque creo que toma el proyecto que está en el Congreso y lo mejora en algunas dimensiones: fortalece el Pilar Solidario adicionalmente, y lo extiende del 60% al 80%, y eso para mí es una medida muy importante. Fue también una de las propuestas que hicimos en la Comisión de Pensiones. Además, producto de los retiros, lamentablemente van a ser muchas más las personas que van a requerir el Pilar Solidario, y extenderlo hacia los sectores medios implica una suerte de universalización del pilar, y es algo a lo que apuntábamos en la Comisión. Eso me pareció bien.

¿Ahora el proyecto toma más fuerza?

Este es un proyecto que yo creo que ya estaba en condiciones de haberse aprobado, básicamente por el paso que dio el gobierno hacia fines del año 2019, que permitió que se aprobara en la Cámara de Diputados, y que lo convertía en un proyecto que se acercó mucho a lo que eran los planteamientos de la oposición en ese minuto. Pienso que debería haberse aprobado, sin embargo, sabemos que producto de la pandemia, la crisis que hubo, las posiciones se separaron y no hubo avance en el tema. Ese proyecto de base, que ya era muy positivo, se mejora.

¿Cree que ahora podría aprobarse?

Considero que es difícil que se apruebe, que es poco probable que haya reforma, precisamente por lo anterior. Primero, porque las posiciones se han separado; el tema de los retiros no ha ayudado para nada en esto y este es el último año de gobierno, un año cargado en elecciones. Entonces, se juega con todo eso en contra. No hay nada que me encantaría más que no tener razón en esto, y que efectivamente se genere un acuerdo, que este proyecto sirva para que las partes consideren que es un avance importante, y que cualquier otra modificación, porque habrá que seguir haciéndolas en el tiempo, pueden quedar para más adelante, cuando se generen los consensos, pero no esperar más, porque la reforma de pensiones es urgente. Era urgente en los años 2014 y 2015, cuando entregamos el informe de la Comisión, y hoy es mucho más urgente, porque las pensiones no solo no han mejorado, sino que al revés, todo lo que se hizo en el Congreso el año pasado llevó a que las pensiones disminuyen, tanto las pensiones actuales como las futuras. Las tasas de reemplazo van a ser inferiores si no se hace nada, porque los retiros fueron un daño enorme al sistema, y mientras no se tenga conciencia de eso, la verdad es que las posibilidades de acuerdo no son auspiciosas, porque si las mismas personas que están legislando sobre los retiros, no entienden que eso tiene un impacto directo y enorme, y nos ha deteriorado el sistema de pensiones, tal vez va a ser difícil que lleguen a un acuerdo en el Congreso, especialmente en un año de elecciones donde es tan popular hablar del retiro de recursos. Por eso veo poco probable que se llegue a un acuerdo, pero pienso que es lo que el país necesita, es fundamental, y tengo la expectativa que también se pueda generar una discusión sensata.

¿Si usted estuviera en el Congreso, aprobaría el proyecto tal cual está?

Pienso que hay que mirar el detalle, no se conocen las indicaciones, pero me parece, tal como me pareció con el proyecto que se aprobó en la Cámara, que era un avance, y un proyecto sobre el cual se podía generar un acuerdo rápido; con mayor razón este proyecto. Pero bueno, no ocurrió así hace más de un año, y este año es difícil que eso también ocurra. Pero es aún más urgente que antes, porque la extracción de US$34.000 millones de los fondos de pensiones genera un daño enorme en las pensiones futuras y actuales, porque allí también se permitió que 500 mil pensionados retiraran sus fondos.

/Entrevista de Mariana Marusic para Pulso