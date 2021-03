La próxima semana entramos al último año del gobierno de Sebastián Piñera. Y con el terminará un ciclo único en la historia de Chile, 16 años durante los cuales sólo dos figuras se han repartido el poder en el país, el actual mandatario y Michelle Bachelet. Pero todo ciclo se acaba. A partir de ahí, lo que nos espera es desconocido, con nuevo presidente y –si prospera la convención- una nueva Constitución, parte un Chile distinto. Pero mientras eso no suceda, el análisis por estos días se ha centrado en los temas que marcan este último año, desde la pandemia a la recuperación económica, pasando por la violencia que lo atraviesa todo.

Al menos, en el inicio del año las señales no son malas. Así lo plantea Hernán Cheyre. “Luego de un 2020 para el olvido, el aire que se respira en estas semanas en el ámbito de la economía es casi primaveral”, escribe. Y en eso han influido dos factores decisivos: “el exitoso proceso de vacunación que está implementando el Gobierno” y “la evolución del precio del cobre”. Pero ello no quita las sombras que aparecen en el horizonte, como “el recrudecimiento de la violencia” y la incertidumbre propia del ciclo electoral que comenzamos. Factores, concluye Cheyre no deben desviar al gobierno del trabajo para fortalecer los pilares fundamentales el camino al desarrollo”.

Y en este desafío y pese al buen avance de la vacunación, la amenaza de la pandemia sigue latente –baste ver el número de comunas que esta semana retrocedió de fase. “Aunque el proceso de vacunación disminuirá la presión sobre el sistema de salud, este no será un año fácil”, asegura Carolina Velasco en una columna sobre los desafíos del segundo año de pandemia. Para ella es importante tener claro que la pandemia no está controlada y el virus muta –el temor que despierta la variante brasileña es prueba de ello. Pero pese a ello, el escenario ofrece oportunidades para avanzar en medidas que redunden en un mejor manejo de la crisis.

Y si de evaluaciones del gobierno de Piñera y perspectivas sobre el último año se trata, Ascanio Cavallo escribió una reveladora columna sobre el actual mandatario donde recuerda que entre él y Bachelet “han ocupado el gobierno en el tiempo en el que un recién nacido se convierte en adolescente”. Lo que, precisa, no será recordado con admiración por la historia. Pero sí puede servir de insumo para la convención constitucional: Una reelección discontinua ha mostrado que el apetito por el gobierno permanece indefinidamente abierto, mientras que una continua, como la de Estados Unidos, parece saciarlo con mayor eficacia”.

Pero al margen de lo anterior, Cavallo apunta a que Piñera entrará en el último año de un gobierno que en los hechos concluyó el 18 de octubre de 2019. SE quedó sin proyecto y con un país más polarizado. Y “el año que le queda breve, casi fugaz. Se lo devorará la sucesión de elecciones y ya en noviembre quedará fuera de las noticias con la elección de otra persona en la jefatura del Estado. Quizás sea un consuelo saber que esa persona, a semanas de sentarse en La Moneda, tendrá que jurar una nueva Constitución”, concluye.

