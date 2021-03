Javier Mascherano fue uno de los máximos representantes de los jugadores argentinos en el mundo del fútbol en los últimos años. Su destacada carrera tanto en la Selección como en sus equipos lo llevó a estar siempre en las primeras planas del deporte. Pero ahora, alejado del campo de juego, recordó viejos momentos, cuando su fama no era tal, lo que le jugó una mala pasada al llegar a West Ham United, en su primera incursión en Europa.

“El DT, Alan Pardew, no nos conocía. Cuando llegué con Tevez nos preguntó de qué jugábamos. Con Carlitos nos miramos y fue un momento raro. Veníamos de representar a Argentina en una Copa del Mundo, sumado a que ya teníamos nuestros contratos firmados”, aseguró en su entrevista con FourFourTwo quien se retiró de la práctica profesional en Estudiantes a comienzos del 2020, antes de la pandemia.

Además, el ex Liverpool dio su opinión al respecto: “si vos compras un jugador, lo mínimo que tenés que saber es dónde juegan en la cancha. Ahí me di cuenta que no iba a tener minutos. Igual siempre respeté las decisiones del entrenador pero al tener cinco años de contrato con el club, estaba molesto. Principalmente porque no quería ganar plata sin jugar. Por suerte apareció Liverpool y compró mi pase”.