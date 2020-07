Mucha gente cree que los vampiros son solo una parte de la imaginación ficticia. Son un personaje de una película, la trama de otra novela romántica paranormal, o un simple disfraz de Halloween. Pero si retrocedemos en el tiempo a partes antiguas del mundo, veríamos que una creencia supersticiosa en los vampiros era muy real. Se pensaba que los vampiros eran demonios en la antigua Mesopotamia, que salían por la noche y se alimentaban de la sangre de sus víctimas. No se parecían a las versiones románticas de vampiros en la era moderna. De hecho, eran monstruosos y grotescos, con ojos rojos brillantes y grandes alas.

Pero si avanzamos unos diez siglos más o menos llegamos a la Inquisición, cuando miles de personas fueron ejecutadas por su supuesta participación en la brujería. ¿Pero qué relación tenían con los vampiros? Durante este mismo periodo de tiempo la caza de vampiros estaba en su punto más alto en la historia. Había gente cazando y acusando a “brujas”, y había verdaderos cazadores de vampiros que perseguían lo que ellos llamaban “no muertos”. El trabajo del cazador de vampiros era librar al mundo de estos monstruos chupasangres. Y hay quien dice que esta practica continúa hoy en día, pero eso es otra historia. Pero si estás interesado en este tema, tal vez te interese este objeto que será subastado en el Reino Unido: un kit para matar vampiros con una pistola, un cuchillo y una copia del Nuevo Testamento del siglo XIX.

Kit para matar vampiros

La caja de terciopelo, que será subastada por Hansons Auctioneers And Valuers, en Derbyshire, Inglaterra, contiene una pistola de bolsillo, un cuchillo con empuñadura de nácar, alicates, un rosario, una botella de dientes de tiburón y una copia del Nuevo Testamento que data de 1842. Además, en su interior hay una imagen de esmalte ovalado que muestra la resurrección de Cristo.

Su procedencia es todo un misterio, sin embargo, una pista es una copia de 1842 del Nuevo Testamento, que se encuentra en una sección espacial de la caja, con una inscripción de un propietario contemporáneo, llamado Isabella Swarbrick. El lote ya ha despertado un gran interés en las redes sociales según los subastadores de Hansons.

“Sé muy poco de su historia”, dijo su propietario, que reside en Tierras Medias Occidentales, y que ha querido permanecer en el anonimato. ​ “Lo he tenido en mi propia colección durante tres años. Lo compré en una gran feria de antigüedades en Newark-on-Trent. Me encantó el aspecto de la caja gótica y, cuando la abrí, me quedé sorprendido. Pensé que era muy interesante, un gran objeto de colección».

Por su parte, Charles Hanson, propietario de la casa de subastas Hansons Auctioneers, dijo que el lote se venderá en una subasta online el 16 de julio, como parte de un evento para coleccionistas de cinco días. Los tasadores le han dado un precio estimado de 2.000 a 3.000 euros, pero podría aumentar debido a la gran expectación que ha provocado la inusual caja en las redes sociales.

“La gente está fascinada con las historias de vampiros, de ahí su continua aparición en películas y en televisión”, explicó Hanson. “Han sido parte de la cultura popular durante más de 200 años. La publicación de El vampiro de John William Polidori en 1819 tuvo un gran impacto y fue seguida por el clásico Drácula de Bram Stoker en 1897. Sin embargo, la creencia en vampiros y supersticiones extrañas se remonta aún más y persiste hasta nuestros días. La tarea de matar a un vampiro era extremadamente grave y los relatos históricos sugerían la necesidad de métodos y herramientas particulares. Se dijo que los elementos de importancia religiosa, como los crucifijos y las Biblias, repelen a estos monstruos, de ahí su fuerte presencia en el kit que hemos encontrado”.

Pero la existencia de vampiros va más allá de la literatura o el folclore. Como publicamos en MEP, ha habido 206 casos denunciados sobre encuentros con vampiros en los últimos 100 años, curiosamente los mismos casos que ha habido en el mismo periodo de tiempo en Rumania. Y entre todos los casos relacionados con los no muertos en el Reino Unido cabe destacar uno de los más conocidos, el vampiro de Birmingham. En enero de 2005 algunos habitantes de las zonas Birmingham Saltley, Small Heath y Alum Rock, afirmaron ser atacados por un ser que poseía una fuerza sobrenatural.

Sin embargo, uno de los casos más famosos de nuestra historia es el vampiro de Highgate. En 1969, en el cementerio de Highgate, al norte de Londres, había una criatura que drenaba la sangre de los animales. Gran cantidad de testigos aseguraron haber visto una “figura alta y oscura” con “ojos hipnóticos”, incluso algunas personas llegaron a ser atacadas por la enigmática criatura. Algunos dijeron que se trataba de un rey vampiro procedente de Rumania. Todos estos incidentes nos demuestran que tal vez necesitemos el kit que se subasta en el Reino Unido, y no para tenerlo de colección.

/psg