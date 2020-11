“¿Por que se demoraron tanto en contarlo?” le preguntó Begoña Basauri a Pamela Díaz en Socias.

La actriz conduce el espacio que se emite en vivo por instagram, en el cual se conecta con varias panelistas estables, entre ellas la figura de Chilevisión.

En el capítulo del lunes de esta semana Basauri interrogó a Díaz sobre su pololeo con Jean Philippe Cretton, luego de que la pareja regresó de una semana de vacaciones en Cancún en la cual asumieron públicamente la relación.

Esta fue la respuesta de la coanimadora de programas como Viva la Pipol y La Noche es Nuestra:

“Pero amiga, si había pandemia, ¿cómo vamos a andar hablando todo? Aparte yo no voy a exponer mi vida privada… Ninguno de los dos estábamos seguros que nos queríamos”

Begiña Basauri: “Y ahora están seguros que se quieren, ¡me encanta!”

Pamela Díaz: “¿Pero por qué gritas?”

Basauri: “Porque me emociono. Me encanta y me gusta, aparte que encuentro que se ven hermosos. Además me emocionaba verte levantarte temprano y que ibas al gimnasio. Yo decía ‘esto es impresionante’”

Díaz: “Fui dos veces. Me carga el gimnasio. Me obligaba, entonces yo para salir en las historias, porque tenía que hacerme la linda para que vea que soy deportista. Cachai eso cuando recién empiezas con alguien: ‘¿Haces deporte?’. ‘¡Sí, sí, sí!’. ‘¿Vamos a hacer algo?’. ‘Sí’. Todo ‘sí’. Menos mal no me dijo un museo porque ahí yo me muero. Biblioteca, me muero”

Basauri: “Ya, pero hay museos entretenidos poh Pamela. Igual te va a tocar en otros viajes ir. Si no quieres museos no vayas a ir a Europa ni nada de eso”

Díaz: “No sé amiga. ¿Sabes qué? Yo no quiero pensar en el futuro con Jean Philippe, estamos bien así en el presente”

Basauri: “Mira (lee uno de los comentarios de los usuarios de Instagram conectados a la emisión), ‘un hijo suyo sería precioso’. Es verdad. La gente está diciendo eso”

Díaz: “Pipol, ¿cómo voy a tener más cabros chicos? Estoy hasta aquí con los cabros chicos”

Basauri: “Pamela, aprende y no escupas al cielo porque te cae en la cara. Entonces vas decir ‘no quiero más cabros chicos’ y te van a salir mellizos con Jean Philippe. Aprende”

Díaz: “No, si ahora me voy a sacar el útero”

Basauri: “¿Cómo te vas a sacar el útero? Lígate las trompas o toma pastillas”

Díaz: “Bueno, también. ¿Para qué sirve el útero, solo para parir?”

Basauri: “Para todo”

Díaz: “No, eso es mentira. Bueno, Jeanphi tengo entendido que se tiene que hacer esa cuestión de cortarse la cuestión. No quiere tener más hijos”

Basauri: “Eso puede hacer. Me encanta, porque todo lo que tú dices, ‘no voy a estar nunca más con un hombre’, después ‘no me gustan menores’, después ‘compañero de trabajo jamás’. Las tiene todas”

Díaz: “Sí, me equivoqué”

Basauri: “Yo pensaba qué cuático cuando empiezas a sentir ‘me gusta, ya cagué, ¿qué hago?’. Porque webiar con alguien, ya, chao. ¿Pero en qué minuto dijiste ‘ya, me gusta’?”

Díaz: “Es que no sé poh amiga, si yo pensé que iba hacer el amor y nada más”

Basauri: “Pame, te robaron como tres veces los espejos afuera de la casa de Jean Philippe, claramente vale la pena el hombre”

Diaz: “Verdad. Pero ahora estoy bien amiga, estoy súper feliz. Las cosas han mejorado. Esta pandemia igual buena”