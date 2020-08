Según la oposición, no hay posibilidad de elecciones libres en Venezuela, por lo que es mejor no concurrir a las legislativas del 6 de diciembre y llamar a no participar. El antichavismo tira la toalla y renuncia en el interior del país a dar una batalla que considera un “fraude”, con el objetivo de reforzar en el exterior la realidad paralela de un gobierno interino dirigido por el presidente “encargado” Juan Guaidó.

La decisión se daba por descontada desde hace meses y se materializó el domingo con un comunicado suscrito por 27 partidos opositores, incluidos todos los que tienen representación en la actual Asamblea Nacional, encabezados por el llamado G-4, el grupo informal que aglutina a las cuatro mayores formaciones antichavistas. Además de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, el G-4 está integrado por Primero Justicia, del excandidato presidencial Henrique Capriles, y por Voluntad Popular, el partido liderado por Leopoldo López –refugiado en la embajada de España en Caracas– y al que pertenece Guaidó, titular del actual parlamento, de mayoría opositora.

“Esta decisión pone a la oposición en una situación de perder-perder”, dice el analista Luis Vicente León

El comunicado tilda de “régimen dictatorial” al Gobierno y denuncia las “violaciones masivas de los derechos humanos” y las “amenazas totalitarias” del chavismo en el marco de la “gravísima crisis humanitaria” que vive el país caribeño. “El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva”, dice la nota. La oposición dice haber agotado todos sus “esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo, que garantizara el respeto a la voluntad soberana del pueblo” y concluye que “de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de Maduro”. El comunicado afirma que los partidos se comprometen a luchar “por verdaderas elecciones libres” y remarcan: “No somos abstencionistas: no hay abstención cuando lo convocado no es una elección”.

Guaidó avaló el rechazo, como ya había hecho a principios de julio cuando los comicios fueron convocados por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo. “Nadie acepta imposiciones de un régimen en agonía”, tuiteó el autoproclamado presidente de Venezuela. “Desde la unidad rechazamos la farsa, ahora debemos movilizar esa mayoría que quiere vivir con dignidad”, añadió Guaidó.

No obstante, la estrategia de la oposición quedará deslucida, pues en realidad no es unánime. Si bien los firmantes del comunicado hablan de unanimidad, se refieren a la oposición aglutinada en la antigua Mesa de la Unidad Democrática, inhabilitada por el chavismo. Sin embargo, hay opositores cuyas formaciones concurrirán a los comicios, como el exchavista de Avanzada Progresista, Henry Falcón, que en las controvertidas elecciones del 2018 se postuló a la presidencia y quedó segundo con casi el 21% de los votos frente al casi 68% de Maduro. “El pacto para salvar a Venezuela requiere astucia, inteligencia, acuerdos. La fuerza del voto tumba al gobierno; la abstención lo atornilla”, tuiteó Falcón, rechazando el comunicado.

“Esta decisión pone a la oposición en una posición de perder”, explica a La Vanguardia por teléfono el encuestador venezolano Luis Vicente León. “La abstención es una posición pobre”, asegura este analista, partidario de que el antichavismo hubiera concurrido unido a las elecciones “llamando a una protesta a través del voto o postulando a candidatos irreverentes”. León considera que el hecho de que “una parte de la oposición se presente va a hacer que toda la oposición se vea aún más fracturada” y no cree que la no concurrencia “se traduzca en una mayor presión de salida” del chavismo del poder. “El tiempo es un enemigo temible” y “la oposición no tiene la fuerza en este momento para conectar a la gente”, sostiene. León vaticina que podría “pulverizarse la confianza de la oposición en el futuro”.