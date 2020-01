¡Linda, sincera y provocadora, Júnia Cabral es un espectáculo! Estudiante de Moda y Teatro en São Paulo, Júnia mantiene su cuerpo esculpido a base de una alimentación sana, carreras y pilates. ‘También me encanta jugar con mi perrita para quemar calorías’, revela. Cuando se trata de sexo, no tiene pudor. Dice que la mejor vez fue en un sofá, que los besos le excitan mucho, y que nunca será monótona entre cuatro paredes, ya que siempre está buscando novedades. ¡Disfruta de toda la sensualidad de Júnia, en este ensayo que te dejará sin aliento!

Nombre: Júnia Cabral.

Fecha y lugar de nacimiento: 23 de noviembre en São Leopoldo (Brasil).

Ciudad de residencia: São Paulo (Brasil).

Signo: Sagitario.

Medidas

Altura: 1,69 m.

Cadera: 89 cm.

Cintura: 57 cm.

Busto: 89 cm.

Pies: 37.

¿Tienes algún apodo? Ju.

Sueño de consumo: Viajar por el mundo con mi familia, y claro, con un amor también.

La mayor locura que ya hiciste: no respetar a mi padre.

Para ti, un hombre tiene que: hacer su papel de hombre. Tener palabra y honrar su nombre.

¿Cuál es la sensación de ser muy, pero que muy deliciosa? Todos necesitamos de autoestima. Todos somos una delicia (risas). Solo que algunas personas se olvidan de esto.

¿Qué haces para mantenerte en forma?Alimentación equilibrada, carreras, pilates y jugar con mi perrita.

En tres palabras, ¿cómo te definirías?Determinada, sencilla y soñadora.

¿Alguna manía? Correr. ¡Me encanta!

¿Estudias? Sí, hago facultad de Moda y Teatro.

¿Alguna mujer ya se te insinuó? ¡Varias veces! Desde situaciones divertidas hasta excitantes…

¿Cómo fue tu primer beso? ¡Horrible! (risas).

¿Ya realizaste la fantasía erótica de algún hombre? Ninguno lo mereció hasta ahora (risas).

¿Qué haces para no caer en la monotonía en el sexo? Mira, eso nunca pasará conmigo, ya que siempre busco cosas nuevas.

¿Qué te excita? Besos y más besos.

Si tus braguitas hablasen, ¿qué dirían ahora? ¡Continúa! (risas).

¿Cuál fue el lugar más inusitado donde ya hiciste el amor? En un sofá, que fue el lugar más excitante donde ya lo hice.

¿Cuál es la parte más deliciosa de tu cuerpo? La barriga.

¿Tus planes de futuro? Conquistar algunas cosas que todavía no conseguí y mantener la felicidad que tengo con mi familia.

¿Habías hecho algún ensayo sensual antes? No, este es el primero.

¿Cómo fue posar para Bella Club? Fue la mejor experiencia que tuve, ya que descubrí muchas cosas que estaban dentro de mí. Aprendí mucho, y estoy segura de que, si no fuese por Bella Club, hoy no posaría como poso ni amaría los ensayos sensuales. Para muchos es solo una mujer desnuda, queriendo llamar la atención de los hombres. Para mí, es mucho más que eso. Cada sección es una inspiración, una sensación, un estudio, un cuidado… Cada sección tiene su expresión, su dedicación. Cada foto fue hecha con mucho cariño y amor. Seguro que lo hice lo mejor que pude, pues no entro en un juego para perder, no hago las cosas a medias o al 90% – ¡o lo hago, o no lo hago! Estoy muy agradecida a todas las personas que participaron en este trabajo, desde Niege Menegat, que ya posó para el el sitio web, hasta para el fotógrafo Sergio Saraiva, que me enseñó mucho. A Alexandre también, que me proporcionó esta oportunidad. ¡Amo posar! En cada foto encarno a un personaje, aunque siempre con mi esencia y mi corazón. ¡Gracias por la oportunidad! Ya tengo ganas de hacer otros mil.

/psg